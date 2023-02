Perú, Shakira y Bizarrap dicen ‘adiós’ al dengue

Perú lanza campaña contra el dengue con canción de Shakira

Durante años, el gobierno de Perú se ha dedicado ha informar a su población sobre las implicaciones que sería contraer una enfermedad como el dengue.

Distintas han sido las estrategias que se han implementado para que los peruanos estén informados y puedan tomar las medidas pertinentes para evitar los contagios a través de la picadura de mosquitos que llevan esta enfermedad.

La estrategia de comunicación que han implementado para la campaña de este año ha causado sensación alrededor del mundo, ya que la Bizarrap Session #53 con Shakira es la protagonista.

Ante al auge que ha tenido la canción que la colombiana le dedicó a su ex pareja, Gerard Piqué, el gobierno peruano ha decidido hacer su propia versión. Ahora, el protagonista no es el ex futbolista del FC Barcelona, sino, los mosquitos y el dengue.

“Entendí que era culpa mía de que tú me piques, pues ahora hago caso, perdón que te erradique” — se lee en la letra de la canción

El video que fue publicado en el canal oficial de YouTube del gobierno peruano ha causado gran sensación en redes, ante la originalidad del mismo, dejando comentarios positivos sobre la información que se revela en un video que podría considerarse una parodia.

Archivo - Un grupo de universitarios colombianos crearon un dispositivo ecológico para eliminar a mosquitos como el 'Aedes Aegypti', considerado el principal transmisor de los virus que producen enfermedades como el zika, dengue o el chikungunya TWITTER/ UNIDAD POSADEÑA - Archivo (Encarni Escobar/Europa Press)

Al menos tres muertos por dengue en Perú

De acuerdo con las cifras oficiales, en la región de Loreto se registran más de mil 500 casos confirmados, de los cuales casi 600 son casos alarmantes y seis son graves, según recoge la emisora RPP.

El gerente regional de Salud de Loreto, José Salinas, ha informado de que se han intensificado las labores de inspección en las viviendas para orientar a los ciudadanos sobre cómo evitar el estancamiento de agua, que puede servir de criadero de larvas del mosquito transmisor de la enfermedad.

Asimismo, las autoridades han impulsado campañas de fumigación en las que las brigadas especializadas se desplazan hasta los vecindarios que registran casos positivos de dengue con la finalidad de eliminar al vector transmisor.