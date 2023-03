Captan a lobo marino perdido y buscando a su madre

En Perú, captan a lobo marino perdido

Un video que circula en redes sociales mostró el momento en que un pequeño lobo marino arribó a playas de la costa de Cerro Azul en Perú, en busca de su madre.

El usuario @rcuela difundió el video del momento en que el pequeño mamífero arriva a las costas de la playa peruana; entre la incertidumbre, la gente que se encontraba cerca se acercó. El lobo marino recorrió unos metros de la playa en busca de algo, algunos suponen que era su madre.

En un segundo video, el mismo usuario de Tiktok hizo un video de qué hacer en el momento en que te encuentras un lobo marino por la playa. Entre las recomendaciones están: no tocarlos, evitar acercamientos porque podrían atacarte, no regresarlos al agua y no echarles agua.

“Estaba en la playa y me encontré con un lobito de mar. Estaba perdido buscando a su mamá, tratamos de regresarlo al mar, pero volvía buscando a su madre. Nadie sabía que más hacer…” se lee en el video.

Te podría interesar: Dulcería crea la ‘Mazamochila’, la nueva tendencia de la moda mexicana

El video ha logrado más de 4 millones de visitas. Los usuarios han dejado comentarios como: “que andan pasando en todos lados, andan los pobres bebés solitos”, “No pueden regresarlo al mar, ya hay videos explicando la situación.” entre otros

Perú reporta más de 500 muertes de lobos marinos en sus costas por posible brote de gripe aviar

Según reportan medios como El Debate, en las últimas semanas se han reportado cientos de muertes de Lobos marinos y aves en las costas peruanas por un posible brote de gripe aviar.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Ministerio del Ambiente de Perú, han reportado al menos más de 585 muertes de lobos marinos y alrededor de 55 mil aves.