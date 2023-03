“Es increíble que el estado más importante de la República se mueva en combis”: Pepe Couttolenc

“Es increíble que el estado más importante de la República se mueva en combis”

¿Cuál es el papel que va a jugar el Partido Verde en las elecciones del Estado de México?

—Es un papel sumamente importante. En la pasada elección, el Partido Verde dio los votos para que ganara el actual gobernador y en ese entonces tan solo aportaba aproximadamente 100 mil votos. En este 2023, el papel del Verde va a ser fundamental y nos hemos preparado a lo largo de estos seis años para afianzar a todos los ecologistas del Estado de México y para salir a defender a quien va a ser nuestra candidata

¿Por qué en esta ocasión se optó por Morena ?

—Dos terceras partes de quienes forman el Partido Verde decidieron que era urgente un cambio en el Estado de México y la única que representaba un cambio pues era esta alianza con Morena. Ya van para 100 años de que gobiernan los mismos de siempre, entonces yo no podía ir en contra de la voluntad de quienes todos los días se parten en la cara por el Partido Verde, aunque en principio prefería acudir en solitario a estos comicios. No fue una decisión unilateral, lo que definimos en una consulta a la base a través de 12 convenciones en la que casi medio millón de ecologistas eligieron la dirección que debíamos tomar en este 2023.

¿A quién crees que se debe vencer el próximo mes de junio, al PRI, a los dirigentes priístas que lleva gobernando casi un siglo, o a la militancia que les ha dado el poder ?

—Lo peor de todo es que ni siquiera es toda la dirigencia ni la militancia. Son personas contadas quienes han abusado del Estado de México durante casi 100 años personas que se han hecho ricas, que tienen un poder y un dinero incalculable y que se han enquistado en el Estado de México, a estas personas contadas son a las que ya hay que barrer y sacar del Estado de México pero no te diría que son tantas, pero sí, están bien posicionadas.

Comentas de un pequeño grupo que se ha enriquecido también del Estado de México, en un estado donde destaca la inseguridad, violencia de género, caciquismo, para ti ¿cuál es el mayor problema del estado?

—Yo te diría que el Estado de México es un país. La realidad que se vive el norte del estado es muy distinta a la que se vive en el sur, muy distinta a la que se vive en el oriente o en los conurbados de la Ciudad de México. Cada región tiene sus propias dificultades y tienen problemas que no se han podido resolver por casi 100 años. Para nosotros va a ser muy importante escuchar a toda la población y poner propuestas de solución muy contundentes en cada uno de los municipios. Generales, pues ya los has comentado tú, pero yo creo que más allá de los generales también nos debemos ir a los particulares que se ven en los 125 municipios. También el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes de los que tanto decimos y hablamos, pero que nadie hace nada por ellos. Los jóvenes pueden ser y deben ser la principal fuerza laboral del Estado de México, en una entidad en la que somos casi la mitad del padrón electoral. Y por supuesto el transporte que venimos diciendo es increíble que el estado más importante de la República se mueva en combis, necesitamos invertirle por supuesto, en mayor transporte masivo.

¿Por qué este 2023 sería el momento idóneo para un cambio político en el Estado de México?

— Porque yo neta te lo digo de todo corazón, van a pasar cien o mil años para que se vuelva a tener la oportunidad y tengamos una candidata como la que vamos a tener. Ella es la mujer más buena congruente trabajadora, que yo he conocido en cualquier partido y en cualquier orden de gobierno. Por ello es muy importante que aprovechemos esta gran oportunidad y saquemos a estos casi 100 años de corrupción, 100 años de los mismos en el Estado de México.

Un problema que viene de atrás y que se está acentuando, no solo en el Estado en México sino también en otros estados como Nuevo León el problema del agua.

—Hay una pésima gestión de este vital líquido porque el agua existe, nada más que se tira, tenemos meses en los que literalmente nos inundamos y tenemos otros 10 meses del año en los que nos literalmente morimos de sed y muchas veces esto es negocio de algunos cuantos. Pero también, el tema de la basura. Somos el estado basurero del país no solo por lo que generamos, sino por lo que nos avienta la Ciudad de México y pudiéramos con tecnología mexicana, que ya se hace en la Ciudad de México que desarrolló la UNAM transformar estos residuos en energía para que te cueste menos la luz.

¿Es complicado ver desde el cinturón industrial mexiquense, ver el oasis de oficinas y de torres de CDMX?

—Sí, los contrastes que se viven en el Estado de México son muy complejos lo que se mide y vive en lugares como Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza que son lugares donde existe la gente más rica de la población y a unas cuantas cuadras, la gente más pobre de la población. Debemos de empezar a trabajar para empezar a presentar la clase media y que no existan tanto trecho entre unos y otros.

Pepe Couttolenc, en corto

¿Android o iOS?

—100% Android

¿Su reloj es analógico o digital?

— Digital soy un obsesionado por el ejercicio

¿Cuál es su deporte favorito?

— Me encanta boxear en lo personal, pero me gusta ver el fútbol y el americano

¿Está leyendo algo actualmente?

— Fíjate que ahorita como estamos en época de campañas, he dejado pero me encantaba y dejé a la mitad el libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, que me encanta ese autor

¿Película que haya visto recientemente?

— Wakanda Forever, disfruto las películas de superhéroes

Tres lugares para pasar un fin de semana en el Estado de México

— Hay muchísimos. Los más famosos y que verdaderamente son muy bonitos, Valle de Bravo, El Oro que está cerca de Valle de Bravo que es increíble y, por supuesto, las pirámides de Teotihuacán que es algo espectacular. Como eso hay miles de lugares espectaculares en el Estado de México.

¿Con su hijo qué ve en Youtube?

— Bueno mi hijo a penas va a cumplir 3 años pero le encanta la película de Cars y el Rayo McQueen.

¿Y de equipo de futbol a quién le va?

— Obviamente al Toluca, a los Diablos

¿Y del europeo o americano?

— El europeo casi no lo veo, pero de americano a las Águilas de Filadelfia, pero no me toques ese tema porque acabamos de perder de manera brutal.