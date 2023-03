Ladrones son sorprendidos intentando robar en departamentos de Tlalpan

Video: Ladrones intentan entrar a robar en departamentos de Tlalpan y son descubiertos

Una pareja de ladrones ingresaron a un edificio residencial intentando robar algún domicilio, pero gracias al trabajo de una empleada de seguridad que los descubrió no pudieron lograr su cometido y no les quedó más remedio que huir corriendo, los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo en la avenida Insurgentes Sur en la alcaldía Tlalpan.

Te recomendamos: Captan a policía turística de la CDMX agrediendo a un peatón

Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia del lugar, mostrando como los hampones ingresaron al edificio y comenzaron a subir la escaleras para ver que casa podían robar, fue entonces que la vigilante se percató de la actitud sospechosa de los criminales por lo que los interceptó en la entrada del lugar y comenzó interrogar.

#DenunciaCiudadana



Hola, buenos días.

El día de ayer sábado 18 de marzo intentaron meterse a robar por segunda ocasión a un condominio entre av Insurgentes Sur y Belisario Domínguez, en Colonia Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/vTjKVnAFaB — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) March 19, 2023

Tras el interrogatorio la vigilante comenzó a forcejear con los ladrones que intentaban escapar antes de la llegada de la policía, en su intento de huir la empleada de seguridad logró arrebatarle una cangurera a uno de los sospechosos, mientras su cómplice escapaba corriendo por la avenida para instantes después él hacer los mismo.

No te pierdas: Arruinan la fiesta: capturan a 3 por robo de celulares en mitin de AMLO