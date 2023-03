Joven queda noqueado en el suelo durante pelea campal en la FES Aragón

Video: Joven queda noqueado tras pelea en bar cercano a la FES Aragón

En redes sociales se compartió el momento en que varios jóvenes iniciaron una pelea campal en un bar ubicado cerca de la FES Aragón, dejando como resultado un hombre inconsciente y varios heridos a causa de los golpes, todos lo hechos fueron captados en video por testigos en la zona.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo en la calle Hacienda Animas al cruce con avenida Universidad, en el municipio de Nezahualcóyotl en el Edomex y aunque se desconocen los motivos por los que se originó la pelea, se informó que en esos bares suelen haber conflictos de forma constante.

Nmmn pobre wey creo fue en los bares por la fes aragon. Pinches nacos todos, desde el chacal hasta el wero miado, sepan o no pelear es estvp1d0 hacerlo, ya casi nadie pelea derecho solo se arriesgan a que los maten pinches nacos. pic.twitter.com/khHC7WlBzp — El Tunas Rojas (@eltunasrojas031) March 24, 2023

En las imágenes se pudo observar cómo se desenvolvió la pelea y dos grupos comenzaron a intercambiar golpes a diestra y siniestra, tanto con los puños y patas e incluso con varios objetos usados como armas.

La persona que grabó el video se enfocó en dos personas que sostenían el intercambio de golpes, uno que vestía playera blanca sin mangas y otro más de playera negra, quien fue el que resultó desmayado en la pelea.

En dicho video se ve como mientras peleaba contra su rival, alguien que no aparece a cuadro lo golpea por la espalda lo que provocó la perdida de conocimiento y posterior caída, ya desmayado el joven todavía recibió varios golpes en el suelo, todo mientras ya no podía defenderse por su cuenta.

Al verlo varias personas intentaron ayudarlo pero no pudieron hacerlo pues también fueron agredidos y prefirieron retroceder para no salir lastimados, hasta el momento se desconoce el estado de salud del joven de igual forma no se sabe el desenlace de la pelea.

Vecinos de la zona pidieron a las autoridades del municipio más atención y la revisión de estos negocios cercanos a la universidad pues aseguraron que los conflictos son recurrentes todos los días a todas horas.