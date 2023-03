Jasive Fernández, empresaria y diseñadora mexicana presenta su colección en el Fashion Week de Nueva York

Recientemente, la diseñadora mexicana Jasive Fernández ha estado dando mucho de qué hablar en la escena de la moda internacional. Nacida en la ciudad de Guadalajara, Fernández es conocida por su enfoque innovador y atrevido en la moda, que combina elementos tradicionales mexicanos con técnicas de vanguardia.

Es una mujer preparada en los negocios, es licenciada en administración de empresas con un Master en Business Administration, la empresaria comprende a la perfección que para emprender hay que saber de negocios, finanzas y contabilidad.

“Yo no me quedé con esta base empresarial que me ayudó a crear el primer proyecto, he tenido que evolucionarlo, hoy gran parte de mis ventas son digitales, estoy metida más en el marketing digital que en el marketing online, hoy sé como hacer más estrategias de negocios o de redes sociales en línea que en una tienda, todo el tiempo he tenido que prepararme y evolucionar”

— Jasive Fernández