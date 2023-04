“El talento no debe tener género, la diversidad nos hace más productivos”: Valeria Rivera

Siendo Directora de Comunicación y Estrategia en Siemmens Mèxico, Valeria ha tenido la responsabilidad de informarse y comunicar sobre la equidad de género y el liderazgo femenino, no solo al interior de la empresa donde trabaja sino también como una estrategia hacia afuera.

“Las mujeres que están en edad económicamente activa en México, solamente el 50% del total tienen un trabajo según el IMSS y de ese 100% si lo llevamos a un total solamente el 60% de las mujeres tienen trabajos informales, es decir, solo el 40% de las mujeres que hoy trabajan son profesionistas” — Valeria Rivera

En cuanto a las cuotas de igualdad de género Valeria es puntual, no es que se le quite el trabajo a nadie al buscar que haya más mujeres en una empresa, se están abriendo puestos de trabajo y se necesita abrir las puertas a las mujeres , no es un tema moral, es un tema competitivo.

“Tenemos metas muy puntuales para el 2030 esperamos que el 30% de nuestros puestos de liderazgo sean ocupados por mujeres, hoy en Siemmens México más del 24% de nuestros puestos de liderazgo son ocupados por mujeres, nos falta todavía una brecha del 6% pero vamos por buen camino, tan solo el año pasado el 46% de nuestras contrataciones fueron mujeres” — Valeria Rivera

Durante todo el año, pero en especial en marzo reconocemos el valioso pape que las mujeres juegan en nuestra sociedad.



Aquí te compartimos lo que fue nuestro foro #InternationalWomensDay .



Revive la sesión aquí https://t.co/S9gd0033lm pic.twitter.com/9vw5GWLWJu — Siemens México (@Siemens_Mexico) March 24, 2023

En la fábrica de Monterrey en el piso de producción el 80% son mujeres , Valeria acota la importancia de este dato y recalca que hay que empezar por las cuotas porque lo que no se mide no se controla.

“Anualizando el PIB de cada país podría crecer hasta 2.46% si las mujeres del país pudieran trabajar en estos puestos, no es un tema de quitarle el trabajo a los hombres es un tema que hay más empleos, hay que hacerlos equitativos para todos y hay que darles las oportunidades a todos, las empresas que están en México y el mundo van a ser mucho más competitivas si las mujeres estamos dentro de la ecuación” — Valeria Rivera

Por último la invitada recalcó la importancia de la sororidad para así seguir creciendo como mujeres en el ámbito empresarial .