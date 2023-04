Ciclista genera polémica al exhibir a una ambulancia obstruir la ciclovía

En CDMX, ciclista genera polémica al ver una ambulancia obstruir la ciclovía

Una videodenuncia por parte de un ciclista en la Ciudad de México no terminó como esperaba, ya que exhibió como una ambulancia obstruía el paso en la ciclovía de Insurgentes, causando polémica al instante por su publicación.

Los hechos muestran como vivió el suceso el usuario @elmaugarcia de Twitter , ya que se encontraba circulando en su bicicleta sobre avenida Insurgentes a la altura de Forum Buenavista, cuando un tumulto de gente impidió que siguiera su camino; al acercarse podemos ver como una ambulancia, una patrulla y un par de motocicletas eran los que estaban obstruyendo la ciclovía.

Te podría interesar: Denuncian ataque transfóbico en restaurante de la Cuauhtémoc

— menciona en la publicación

Sin mediar palabra, Mauricio intenta que los agentes de tránsito de la SSC intenten liberar el paso, pero estos lo ignoran. De un momento a otro, uno de los dueños de las motocicletas se acerca para mover los vehículos, ofreciendo una disculpa al ciclista y permitiendo que siguiera con su circulación. Las imágenes muestra, que al parecer, la unidad de emergencias estaba atendiendo a una persona después de sufrir un accidente.

Mauricio García decidió compartir su video a forma de denuncia, ya que tras la obstrucción, mencionó que podría ocasionar un accidente con un ciclista. Los usuarios en redes reaccionaron respecto a lo ocurrido, dejando claro su desacuerdo respecto a cómo ocurrieron los hechos y el porqué su denuncia no procedía.

“El ‘activismo’ individualista en su máxima expresión.”, “Chales, ¿si notaste que atendían una emergencia? ¿O de plano el querer hacer el protagónico de víctima te urgía?”, “Hay gente que considera la ciclovía como propiedad y que todo lo que esté ahí debe ser retirado Yo vivo en un eje vial Y la verdad no me gustaría tener una ciclovía en esta avenida.”, fueron alguno de los comentarios que más destacaron en la discusión, demostrando su malestar ante la opinión de Mauricio.

Por su parte, el usuario de Twitter decidió dejar un claro mensaje ante los comentarios que recibio, “empecé a contestar pero mejor no me desgasto. Si, estaban atendiendo una emergencia pero no tenían porque estar invadiendo la ciclovía, esa acción ponía en riesgo a los ciclista que por ahí pasábamos. Ese es el trabajo de la UCSG CDMX, garantizar la vialidad, no estar platicando.”