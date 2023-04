Hombre agrede a mujer después de una pelea entre sus perros

Hombre agrede a mujer por pelea entre sus perros

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre agrede a una mujer de forma física y verbal después de sus respectivos perros tuvieran una pequeña pelea en la colonia Roma en la Ciudad de México.

María Gala publicó la tarde del 6 de abril un video donde se observa cómo un hombre que paseaba a su perro, la agrede física y verbalmente después de que los animales tuviera una pequeña confrontación.

Según narra la víctima, ella se encontraba comiendo en uno de los restaurantes cuando el hombre pasó con su perro, a lo que su mascota reaccionó y lo atacó. De forma inmediata y con la ayuda de las correas, ambos dueños lograron poner en orden la situación. Según menciona ella, cuando lograron tranquilizar a ambos perros, ella preguntó por la salud del otro, a lo que solo recibió un silencio.

Estava comiendo en la colonia Roma y pasó este cñor con su perro a lado de nuestra mesa.Mi perro no salta con todos los perros que pasan, pero en esta ocasión sí lo hizo y, como sucede muchas veces, se empezaron a pelear aunque más de ladridos.



Asi me insultó y agredió el tipo pic.twitter.com/91yrwNgX6R — María Gala (@maria_gala_) April 7, 2023

Antes las dudas, María preguntó si el hombre hablaba español, a lo que él inició con insultos sobre el manejo que ella tiene sobre su perro. En un ir y venir, Gala decidió empezar a grabar los acontecimientos, por lo que el agresor decidió lanzar un golpe al celular y violentar la integridad de ella.

“Estaba comiendo en la colonia Roma y pasó este señor con su perro a lado de nuestra mesa. Mi perro no salta con todos los perros que pasan, pero en esta ocasión sí lo hizo y como sucede muchas veces, se empezaron a pelear aunque más de ladridos. Así que me insultó y agredió el tipo. Cuando los separamos -que fue rapidísimo- le pregunté si su perro estaba bien. Según yo, lo mejor es ver si hay lesiones y preguntar por la vacunación para evitar infecciones, pero el tipo no me respondió. Le insistí y nada, hasta tuve que preguntar si hablaba español. Fue hasta ese momento que empezó a gritar y a insultar, diciéndome que porqué no lo tenía amarrado. Yo le dije que no era mi culpa que los perros se hubieran atacado y que sí estaba amarrado, pero sucedió tan rápido mientras yo comía que no alcance a sujetas la correa.” mencionó María en el hilo que creo en su cuenta de Twitter.

Al parecer, el conflicto terminó en cuanto el hombre la agredió. Entre otras cosas, María dejó evidencia sobre el comportamiento de su perro con otros perros en las áreas asignadas en los parque, su postura ante el bozal e información importante sobre su perro, quien está esterilizado y cuenta con todas sus vacunas.

Al viralizarse dicho video, distintas son las personas que han comentado al respecto; entre ellas, un par de casos que mencionan que conocen al sujeto, confirmando su actitud violenta y cero responsabilidad ante los hechos que hace su mascota.