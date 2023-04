La pasión científica de una mujer a la que casi se le impide continuar la secundaria

Cuando era niña, Carmen soñaba con viajar a Inglaterra, y fue precisamente en ese país en el que realizó sus estudios de doctorado. Pero la historia comienza antes, cuando ingresó a la educación secundaria, a pesar de que en su familia la tradición dictaba que las mujeres solamente deberían tener una educación primaria.

“Cuando yo tenía 6 años estaba bien consciente que me gustaba muchísimo estudiar, empecé con la primaria y asistí a una escuela donde éramos 16 niñas, me encantaba estudiar e investigar cuando tenia 12 años concluí mi primaria y en ese momento se me informó que las mujeres no podíamos continuar los estudios y que los hombres lo harían y fue muy decepcionante”

— Carmen Sánchez