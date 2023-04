Asaltan con pistola a pasajeros de combi en la México-Pachuca

Captan violento asalto en combi en la México - Pachuca

Por medio de redes sociales se difundió una grabación en donde dos hombres se suben a una unidad de transporte público para despojar de sus pertenencias a los pasajeros, mientras los amenazan verbalmente y con una pistola.

De acuerdo con la publicación vía Twitter de Fernando Cruz, el asalto ocurrió cuando una combi transitaba sobre la carretera México-Pachuca en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

En la grabación se observa que el robo fue el día miércoles 12 de abril a las 14:03, cuando dos hombres despojaron de sus pertenencias a los pasajeros a bordo de la unidad, el hecho quedó filmado en la cámara de videovigilancia de la combi.

Uno de los ladrones se sube a arrebatar el dinero y los celulares de los pasajeros, este sujeto lleva puesto tenis blancos, pantalón de mezclilla azul, una bolsa blanca con negro, sudadera y gorra color negro. El otro hombre se queda abajo de la unidad mientras amenaza a los pasajeros con pistola en mano.

“¡A ver mi gente ya se la saben, chingó a su madre… no me gustan las monedas, quiero billetes HDPM!”, dice sujeto a usuarios de transporte público en la Autopista México-Pachuca, municipio de Ecatepec. #SiLosReconocesDenúncialos #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/XBwDhysrzL — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 13, 2023

De acuerdo con el video captado por la cámara de seguridad de la unidad de transporte público, el asalto duró aproximadamente 46 segundos, y ambos ladrones tenían una estrategia previa, pues uno se sube tranquilamente a arrebatar las pertenencias a los demás, mientras el otro los amedrenta y les apunta con la pistola, no solo a los pasajeros, sino también al conductor.

Durante el atraco cambia de lugar a uno de los pasajeros “pa’ pronto, usted agache la cabeza y pase para allá”, exclamó el sujeto de gorra roja, para tener más controlado al conductor y apuntarle con el arma en la cabeza.

El hombre de la gorra negra toma el dinero de los pasajeros y los mete en su bolsa, mientras que el de gorra lanza amenazas contra el conductor “pásame tu marimba wey”, “abre, ábrele y dame bien”. Además, en la grabación se puede escuchar decir “A ver mi gente ya se la saben, ya chin… a su madre”, “no me gustan las monedas, quiero billetes”, “el que me quiera hacer algo, le voy a volar su …”, “que te me quedas viendo”, “pásenme su celular, pásenme todo”.