¡Juan Mecánico, sí existe! Hombre sale a explicar los mensajes que llegan a los hombres

Mecánico sale a explicar los mensajes que llegan a los hombres

Alguna vez has visto que tu pareja le llegan mensajes de un tal “Juan el Mecánico” porque, lo creas o no, este hombre realmente existe y subió un video a TikTok para demostrar que los hombre no mienten.

Y es que, es común que los usuarios guarden el nombre de las personas con las que se realizan algún tipo de servicio con algún apodo como “Moni Estética”, “Mari Uñas”, Karen Pestañas o “Juan el Mecánico”, sin embargo, algunos mensajes de parte de estas personas no han sido muy bien recibidas por las parejas, ya que en muchas ocasiones se tornan algo ‘extrañas’. Por ello “Juan el Mecánico”, salió a aclarar todo esto.

“Si tu esposo recibe un mensaje donde le digo que necesitamos vernos, es por que voy a afinar su carro y necesito dinero para las refacciones”, se escucha en la grabación.

En el clip, el hombre se presentó y afirmó que sí existía, además aseguró que es el responsable de dichos mensajes que llegan a los hombres.

“Si recibe un mensaje donde le digo que “no me baja” pues es por que la garrucha se atascó y necesitó que me ayude a dale un tirón para bajar los motores”, dice el mecánico.

“Si recibe un mensaje donde le digo que esta mojada…pues es por que la transmisión está tirando aceite y está mojada”, se escucha decir en el video.

Después de aclarar todos esos mensajes, el hombre finaliza diciendo que “no todos los hombres son iguales y que recuerden que ‘Juan el mecánico’, sí existe”.

Hombre aclara los mensajes que envía (Captura de pantalla)

Después de su publicación, el video ya suma más de 6 millones de reproducciones, entre los comentarios más populares están: “Juan ya era hora que te conozcan las mujeres”, “Voy a cambiar a Juan tenía Pedro mecánico”,”Gracias Juan por dejar en claro esas dudas de mi esposa”.