Banda El Camino crea el huapango de Mario Bros

VIRAL: Crean el huapango de Mario Bros

La fiebre que generó la nueva película de nuestro plomero favorito, llegó ahora al mundo de la música, y no, no fue con la canción de “Peaches” si no con el huapango de Mario Bros, interpretada por la banda El Camino.

Acompañados de las botargas de Mario y Luigi, la agrupación entonó la canción para poner a todo mundo a bailar, “échame unas moneditas” con esa frase inició la pista que era acompañada del inolvidable sonido de las monedas del juego.

El video se volvió viral rápidamente y ya alcanzó más de 4 millones de reproducciones y cientos de comentarios, muchos de ellos aplaudiendo la creación de la pieza musical.