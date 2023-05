“Her for she, la responsabilidad de las compañías de cerrar la brecha de género”: Mariana Carranza

Mariana tiene 15 años de experiencia construyendo marcas y desarrollando productos nuevos para los consumidores mexicanos. Además está casada desde hace 6 años y para ella, su proyecto más importante es su familia.

Una de las motivaciones que la lleva a trabajar en proyectos para reducir la brecha de género es que sus hijas (las nuevas generaciones) no tengan que elegir entre su desarrollo profesional y su familia, que tengan la opción de elegir ambas si así lo desean.

“Vivía con ese conflicto interno de que me gusta mucho mi trabajo y he trabajado mucho para llegar a donde estoy pero por otro lado quería ser mamá, entonces los planetas se alinean para mi y cuando regreso de mi incapacidad cambiaron a mi jefe en ese momento y llegó una mujer que era mamá con mucho más experiencia y me ayudó a sentir que no me preocupara por eso, me apoyó para ver la manera y trabajar por objetivos”

— Mariana Carranza