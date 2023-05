¡Indignante! Policías de Milán propinan brutal paliza a mujer trans en plena vía pública

Un nuevo caso de abuso policial ha generado polémica en el mundo tras conocerse la agresiva detención de una mujer transexual la tarde del pasado miércoles en un parque de la ciudad de Milán, en la que varios policías la rociaron con gas lacrimógeno y la golpearon en repetidas ocasiones mientras era detenida.

La policía local reveló que la mujer identificada como Bruna, estaba intimidando a unos menores de edad que salían de su escuela, a lo que oficiales llegaron y la intentaron arrestar, sin embargo, la mujer se resistió y finalmente fue agredida.

Según las investigaciones realizadas por el sindicato Sulpl, la grabación no presenta una explicación completa del suceso, ya que los oficiales también fueron agredidos por la mujer al ser detenida por la llamada de los padres de familia, quienes expresaron su enojo y preocupación respecto al ‘supuesto’ acoso hacia los menores por parte de la mujer.

Al ser arrestada y subida al vehículo policial, comenzó a resistirse y fingió un desmayo. A continuación, trató de escapar, lo cual provocó una violenta detención en su persona, lo que generó la indignación entre los usuarios de la red.

Ante esto, el alcalde de Milán se pronunció al respecto y expresó:

Por su parte, Bruna, la mujer que fue agredida por los oficiales, indicó que ella estaba sentada tranquilamente en el parque cuando de la nada llegaron los uniformados y comenzaron a golpear sin motivo alguno, además, expresó:

Estaba sentada con los brazos en lo alto diciendo que no me golpearon, sin embargo, me golpearon en la cabeza, en el costado, luego otra vez en la cabeza. Me sentí tratada como un perro.

— Bruna