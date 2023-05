El ‘fierro viejo’ se gentrifica; ahora se escucha en inglés

La famosa gentrificación ha llegado a la CDMX; el alza de precios en las rentas, la constante de extranjeros en las colonias Roma-Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX, es una realidad con la que los habitantes de la ciudad tienen que vivir a diario.

El desplazamiento y el alto costo no solo en vivienda, ha hecho que los mexicanos tengan que modificar ciertos aspectos de su vida para que puedan seguir haciendo negocio y sustentar sus gastos. Un ejemplo de ello es el famoso audio del ‘fierro viejo’.

En redes sociales, usuarios compartieron el curioso hecho cuando se percataron que el famoso audio del ‘fierro viejo’ que inunda a diario las calles de la CDMX, ahora se escucha en inglés en colonias como la Roma-Condesa en la CDMX.

Claro ejemplo de la Gentrificación en CDMX. pic.twitter.com/2UhPLSLAD1 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 30, 2023

El video cobró gran popularidad enseguida entre los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en comentar la curiosidad del popular audio. Desde la gente que alabó la creatividad de los mexicanos, que buscan continuar con su negocio y ofrecer sus servicios a los extranjeros que viven en la CDMX, hasta las personas que criticaron la forma en que la gentrificación ha llegado tan lejos.

En alguno de los comentarios se puede leer: “¿y el habitante es angloparlante? No hay problema”, “En Los Angeles casi todo está en español, por lo menos en muchos barrios, y allá nadie se queja ni dice nada.”, “Lo cierto es que el tonito del mensaje hablado no cambia para nada del original. Y los yanks acostumbran tirar a la basura lo que consideran pasado de moda y no se diga lo inservible. El que se los compren debe ser una gran novedad para ellos.”, entre otras cosas.

A pesar de que se desconoce si el audio es verídico, son miles los usuarios que creen que un audio del ‘fierro viejo’ en inglés es posible.