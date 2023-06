Joven se vuelve viral al pensar que un motociclista la iba a asaltar

Joven se vuelve viral por pensar que le iban a robar

La inseguridad ha arrasado con la idea colectiva. Por desgracia, los asaltos, robos, guerra, ha provocado que nuestro miedo crezca y que situaciones que podrían parecer cotidianas, no lo sean.

Una joven supo lo que es vivir el miedo, sin tener pruebas suficientes para tenerlo, ya que se hizo viral al momento de pensar que un motociclista que circulaba junto a ella la iba asaltar.

El curioso hecho quedó grabado gracias a la cámara que tenía colocada en su casco el motociclista, quien grabó el momento en que la joven grita para pedir ayuda por un posible robo, ante la acusación, el joven motociclista le dijo que no le haría ningún daño, mucho menos robarle.

Aunque se desconoce el lugar de los hechos, por las características de las calles y el acento, el video podría haber ocurrido en alguna ciudad de Colombia.

Los usuarios en redes sociales comentaron dicho video, entre las tantas cosas que se dijeron mencionaron el hecho de no vivir con miedo. “Que está terrible vivir con miedo, cuando en tu mente tiene el 99,9% de certeza que podrían asaltarte , por que así están las cosas hoy.. pobrecita”, “En esta ocasión no me parece de risa, todo lo contrario. Es más, burlarse de su reacción también me llama mucho la atención.” entre otras cosas que se pude leer en la publicación.

El video ha logrado más de 60 mil vistas y cientos de personas han reaccionado al mismo.