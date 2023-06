La Dra. Victoria de la Fuente habla de los nuevos inyectables y tecnologías para un envejecimiento sano

La Dra. Victoria de la Fuentes habla del envejecimiento saludable y las nuevas tecnologías para ello

Victoria es directora médica en una clínica dermatológica con 15 años de experiencia, es Médico cirujano con especialidad en dermatología en la UNAM. Enfatiza la importancia de buscar un médico para hacerse los tratamientos efectivos antienvejecimiento.

“Lo más importante acudan con un médico especialista, primero que sea médico porque ya esto lo está haciendo cualquier persona sin una educación médica que eso es super importante y lo segundo es que sea un especialista en esos tratamientos. Cuando el médico tiene el conocimiento de anatomía como de los productos que va a utilizar, la correcta aplicación, los resultados son muy agradables, nos basamos en inyectables y en tecnologías” — Victoria de la Fuente

Su experiencia le ha permitido formar parte de asociaciones médicas, tales como la Asociación Mexicana de Dermatología. Asimismo, ha participado como conferencista en congresos de dermatología en Latinoamérica, en donde ha descubierto la importancia de sentirse y verse bien que repercute en la salud emocional y mental.

“Es importantísimo sentirnos bien con cómo nos vemos, si a ti te gusta como te ves lo vas a reflejar, no es solo definición de vanidad, parte de la definición de salud también tiene que ver con este bienestar mental, social, no solamente físico y ausencia de enfermedad sino que este bienestar en tu autoestima, mentalmente sentirte bien es parte de la salud” — Victoria de la Fuente

La medicina estética ha evolucionado, desmiente los mitos sobre la toxina botulínica, pues cuando es aplicada por un especialista no tiene por qué inmovilizar los músculos si no contribuir a un mejor diseño estético del rostro, también habló sobre las nuevas opciones para mejorar firmeza, calidad de piel y no tanto para cambiar las expresiones.

“Los bioestimuladores son sustancias que lo que hacen es atraer fibroblastos, que son las células que hacen colágeno en nuestra piel y las ponen a trabajar, entonces a largo plazo lo que va a hacer es recuperar este colágeno que se va perdiendo con los años y con la edad” — Victoria de la Fuente

Por último insistió en buscar el tratamiento con médicos especialistas y con productos garantizados como Merz Aesthetics.