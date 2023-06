Una de las ofertas en CDMX para refrescarnos y enfrentar la ola de calor en México: Daniela González

“La ola de calor en México y una de las ofertas en CDMX para refrescarnos”

Las altas temperaturas en la CDMX comienzan a tener repercusiones serias en el rendimiento diario, deshidratación, mal humor, estrés, son factores que se incrementan en una ciudad en donde el calor no era un factor para el que se estuviera preparado. Por ello, algunos hoteles en la Ciudad de México han buscado ofrecer servicios de relajación no solo a los huéspedes si no también a los habitantes de la ciudad más grande del mundo.

“Tener ese momento de relajación de conexión y también de pensar en ese bienestar, tanto para la salud como para el tema espiritual, algo que quisiera compartirte que es un tesoro del “Away spa”, es el temazcal, es una experiencia que recomiendo completamente, te mueve a nivel espiritual y te hace reconectar contigo mismo de una forma en la que tal vez otra experiencia no lo puede hacer” — Daniela González

El Fuel Pass de hotel W ofrece muchas opciones como sauna, spa, drinks, jacuzzi y uno de los pocos temazcales que se pueden encontrar disponibles dentro de la ciudad.

“Ritual con el Shaman dentro del temazcal, que nos guía y nos embarca en un viaje con cantos prehispánicos, enfocado en los cuatro elementos y hace que te conectes contigo mismo y sentimientos afloren de una manera increíble y es una experiencia única en ciudad de México” — Daniela González

Al alcance de un whatsapp o en las redes sociales puedes encontrar un espacio para hacer una pausa entre el caos citadino y reconectar con tus sentidos.

“El fuel pass en donde puedes acceder por un dìa a las instalaciones del away, tenemos una alberca, una terraza, disfrutar del clima y tener un break, las áreas húmedas, sauna, vapor y un beneficio para aprovechar el día y tomarte una vacación dentro de tu misma ciudad” — Daniela González

Daniela reconoce dentro de su camino en la industria hotelera, la mentoría y el ejemplo de otras mujeres así como la importancia de dar lo mejor de si para poder crecer.