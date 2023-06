Incendio provoca que estudiantes escapen por las ventanas

En redes sociales difundieron un video en el que se observa un edifico incendiarse, mientras decenas de personas descienden con ayuda de cuerdas para lograr salir del recinto. El suceso ocurrió en el centro de entrenamiento de UPSC en Mukherjee Nagar, al noroeste de Nueva Delhi, en India.

Aparentemente el incendio fue ocasionado por un cortocircuito en el tablero de electricidad, lo que obligó a los estudiantes a salir del centro, no obstante, dada la rapidez del fuego, tuvieron que escapar por las ventanas con ayuda de cuerdas que llegaban hasta el piso.

#Delhi: दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक कोचिंग इंस्टिट्यूट में आग लगी, 10 गाड़ियां मौके पर। इस तरह से उतर रहे हैं स्टूडेंट्स। pic.twitter.com/vnCXNdA3ZQ — NBT Dilli (@NBTDilli) June 15, 2023

En el material se escucha como en medio de gritos y cristales rotos, algunos alumnos se sostienen del filo de la ventana para no caer y evitar quemarse, mientras el humo se apodera del edificio. No obstante, al ser tantas personas en un espacio tan reducido, los estudiantes que no logran sujetarse de la cuerda terminaron por caerse hacia el vacío.

Un incendio en una escuela ubicada en la ciudad de Nueva Delhi, India, provocó pánico y los estudiantes escaparon del inmueble con la ayuda de cuerdas pic.twitter.com/LsPu1IsjBz — Noticel México (@NoticelMexico) June 15, 2023

Respecto a este incidente, Arvind Kejriwal, primer ministro de Delhi escribió en su twitter: “Algunos estudiantes han sufrido heridas leves al intentar escapar, el resto está a salvo. No hay motivo para entrar en pánico, el fuego ha sido controlado por los bomberos. La administración distrital también está en el lugar”.

Según diversos medios, al lugar llegaron las autoridades y los bomberos, quienes tardaron dos horas en apagar el incendio, además informaron que al rededor de 61 estudiantes y personal de las oficinas sufrieron quemaduras en los brazos, cuello y piernas, mientras que dos sufrieron lesiones graves.