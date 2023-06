Las empresas incrementan 30% su productividad cuando son espacios seguros e incluyentes

Empresas incrementan 30% su productividad cuando son espacios seguros e incluyentes: María Badillo

Maria Badillo es ejecutiva internacional de BPO (Business Process Outsourcing, por sus siglas en inglés) con experiencia en los mercados americano, latinoamericano y asiático. Tiene un amplio conocimiento en negociaciones y alineación entre actores clave en México, Estados Unidos, El Salvador, Colombia y otros países. Su enfoque en la integración de equipos, la inclusión y diversidad, es clave para el desarrollo dentro de las organizaciones.

“¿Por qué ahora estamos hablando de inclusión? Cuando ya vemos que en todos lados hay personajes que forman parte de la comunidad, donde en el mes de junio todas las empresas se visten y nos vestimos de arcoíris, donde el Pride ya es una de las fiestas que la gente no importa de que preferencia sea lo espera todo el año, entonces qué hace que esto sea importante; qué es lo que estamos haciendo las instituciones, no nada más vestirnos de colores, si no que en realidad estemos siendo incluyentes y construyendo espacios seguros para las personas” — Maria Badillo

En 2021 el INEGI realizó una encuesta sobre diversidad sexual y de género donde 5 millones de personas se nombraron parte de la comunidad LGBTTTIQ+ es una realidad que debe ser vista, incluida y respetada con políticas serias, por ejemplo en las contrataciones, una de las políticas de Scotiabank es el CV sin etiquetas

“El equipo de reclutamiento lo que hace es que cuando recibe un curriculum lo transfiere a un template en donde le quitan absolutamente todas las etiquetas y las personas que estamos recibiendo esos CV no sabemos si estamos viendo el curriculum de un hombre, de una mujer, qué edad tienen, nada, simplemente la experiencia y el talento que esa persona logra reflejar dentro de esa hoja” — Maria Badillo

Maria Badillo María ha dedicado su enfoque en la integración de equipos, la inclusión y diversidad (Cortesía)

Siendo responsables de los sesgos inconscientes que tienen las personas generacionalmente, educar al personal, hacerles sentir que es importante preguntar algo para poderlo cambiar, así como saber que se es parte de una comunidad que esta entrando a una empresa en donde le ayudan a los líderes a tratarlos con respeto.

“Nadie que no se sienta seguro siendo el mismo o ella misma o elle misme, va a traer todo su talento a la mesa, si no nos sabemos en un espacio donde podemos ser nosotros, el talento se limita y no porque la persona no lo tenga si no porque ese miedo que te hace mantenerte dentro de una cajita también te hace no exponer todo lo que tu puedas darle a las instituciones” — Maria Badillo

Hay estudios que confirman el 30% de incremento en productividad cuando las empresas permiten que las personas sean ellas mismas, mujeres en la toma de decisiones y la inclusión. Abrir la escucha para saber qué es lo que está pasando en la sociedad para que las instituciones se unan a la conversación y cambien sus políticas.

No te puedes perder: Ni un agresor en el poder, mujeres consiguen la Ley 3 de 3 contra la violencia

“Las políticas no nada más se escriben, se viven y se miden, si tu no mides algo no lo vas a poder cambiar y aquí hay mucha medición y medimos el hecho de que tengamos suficientes mujeres en puestos de liderazgo, medimos que las personas se sientan cómodas y contentas siendo ellos mismos, tenemos canales específicos para que puedan hacer denuncias” — Maria Badillo

El objetivo, llegar a la utopía máxima que nadie tenga que salir del closet y en las empresas no tengan que tener estas conversaciones porque todos están claros en que hay respeto para todos.