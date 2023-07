El Kurt Cobain de la calle, encuentran al indigente más guapo de Cancún

Es Kurt Cobain, encuentran al indigente mas guapo de Cancún

A través de TikTok usuarios reportaron la aparición del indigente más guapo de Cancún, quien aparentemente es un extranjero que decidió vivir en las calles de Quintana Roo, ese desconocido hombre fue grabado a las afueras de un minisuper mientras fumaba un cigarrillo.

Lo que llamó la atención de la persona que lo grabó fue que no era un indigente común, pues la apariencia de este hombre no tenía nada que ver con la apariencia de algún local, pues es de piel blanca y cabello rubio, por lo que de inmediato atrajo la atención de la gente.

En la publicación original la usuaria quiso presumir al hombre, e incluso mencionó que con un baño y un arregladita la situación cambiaría. “Una lavadita y para mi abuela” se pudo escuchar en el video.

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios compartieron la opinión de la mujer, pues afirmaron que haciéndole un cambio radical de apariencia se quedarían con él, aunque otros no se concentraron en que si era guapo o no; más bien se debatieron en si el hombre se parecía a Kurt Cobain o no ya que por su vestimenta y estilo se parecía un poco al cantante.