Hombre se niega a bajar de zona exclusiva para mujeres del Metrobús

Por medio de redes sociales se difundió un video en donde se observa a un hombre sentado y discutiendo para no bajarse del área exclusiva para mujeres del Metrobús en donde se encontraba.

De acuerdo con la publicación vía Twitter, en el Metrobús 1078 con dirección a la joya en la Línea 1, presuntamente el hombre tenía una discapacidad, sin embargo, nunca la acreditó.

Por el momento la dependencia del Metrobús no ha emitido algún comunicado al respecto, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, una de las pasajeras realizó la denuncia por medio de la red social.

En la grabación se observa a un hombre de una sudadera verde y gorra café, discutir con una de las pasajeras por no querer bajarse del Metrobús, el hombre se encuentra sentado en el área exclusiva de mujeres.

Hombre se niega a bajar de zona exclusiva para mujeres del Metrobús (Captura de pantalla (@besenena))

El video tiene una duración de 17 segundos, en donde se escucha al hombre comentarle a una de las pasajeras que no se iba a bajar, e incluso el policía de la estación le pide al hombre que descienda de la unidad, sin éxito.

“Por eso, a petición tuya o de quién”, “vámonos al ministerio público y allí lo resolvemos”, “no me voy a bajar, no me voy a mover”, se escucha decir al pasajero, e incluso los pasajeros hombres le piden que se baje, pero el sujeto hace caso omiso.

La usuaria que realizó la denuncia vía X, antes Twitter, informó que llegaron al trayecto de la joya sin que lo bajaran y el hombre no acreditó su discapacidad, tampoco la dependencia emitió un comunicado o siguió la denuncia, solo respondió que solicitó apoyo de la policía auxiliar.

Llegamos a la joya y nunca se bajo no acredito su discapacidad pic.twitter.com/Kof7u2t326 — Mo Besenena (@besenena) August 17, 2023

De acuerdo con el reglamento ley de movilidad del entonces Distrito Federal publicado en 2017, el artículo 226 estipula que cada usuario tiene el derecho a utilizar los servicios y la estructura de los sistemas de movilidad, pero debe de cumplir con las obligaciones de su uso.

Entre estas obligaciones se encuentra en el artículo 230 la prohibición de viajar en zonas exclusivas o asientos reservados para usuarios con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres, vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años.