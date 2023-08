¡Otro más! Agresor patea y avienta a perrita desde tercer piso

Arroja a perro desde tercer piso en Puebla

A través de redes sociales difundieron un video en el que se observa a un hombre -vestido con playera banca y pantalón de color gris- agredir de manera violenta a un perro de tamaño pequeño.

Según diversas publicaciones, el animal se trataba de una perrita cruza de salchicha de nombre Enedina, que habitaba en Paseo de los Sauces, Huejotzingo, Puebla.

#ImágenesFuertes 🚨 Sujeto patea y lanza a perrito desde tercer piso en Puebla ⚠👇 pic.twitter.com/MSdNdT9Srf — Grupo Marmor Multimedios (@Grupo_Marmor) August 28, 2023

En el video captado por las cámaras de seguridad del edificio y publicado en diversos grupos vecinales de redes sociales, se puede ver que el hombre subió las escaleras y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la perrita para comenzar con la agresión.

Al llegar el agresor comenzó a patear repetidas veces a la perrita Enedina, quien intentó escapar por el lado contrario, sin embargo, el hombre la cargó y la arrojó brutalmente contra el piso del edificio, después continuó pateándola. Supuestamente, el hombre decidió atacarla debido a que la perrita se encontraba ladrando.

Ya los abogados Animalistas de Puebla, tienen toda la información para la denuncia @RUL3TAS @pitajimenez74

También el dueño está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias y puso su denuncia.

Es perrita se llama Enedina es una cruza de salchichita hermosa. — Fundacion Patitas Enlodadas AC😺🐶 (@FUNDAPEPUEBLA) August 28, 2023

Finalmente, en un impulso aparentemente por quitarle la vida, el atacante volvió a cargar al animal y la aventó desde el tercer piso del condominio para salir huyendo del lugar, dejando a la perrita en un estado delicado de salud.

Ante esta situación algunos usuarios de redes sociales identificaron al agresor con el nombre de José Javier “N”. Por otro lado, la Fundación Patitas Enlodadas junto con algunos abogados animalistas de Puebla lanzaron un comunicado en el que explicaron que el caso está siendo atendido por la vía legal, además de agradecer a las personas que ayudaron a Enedina.

No obstante, pese al comunicado y las acciones que tomó la Fundación y los abogados, las autoridades no se han pronunciado al respecto, además aún no hay rastro del agresor.