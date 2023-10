AMEXCAP y Women Index en la constante búsqueda de la reducción de la brecha de género en la industria financiera

Liliana Reyes estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), eso le permitió tener habilidades empresariales con una perspectiva de desarrollo social. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la banca de desarrollo en áreas de evaluación de proyectos, asistencia técnica y diseño, desarrollo y administración de proyectos con fondeo de organismos financieros internacionales. Hoy es directora general de AMEXCAP.

Estamos convencidos de que la diversidad, tener más mujeres en puestos de liderazgo es muy importante para tener mejores proyectos, creo que la visión de las mujeres aporta esta diversidad necesaria y no es la única, pero podemos empezar por ahí, en un primer estudio nos confirmó lo que ya sabemos, las mujeres si participan en esta industria, pero son poco visibles a nivel de liderazgo.

Sus inicios en Nacional Financiera, realizando su servicio social, le permitió rodearse de mujeres que también iban empezando y vivir la importancia de estar en un entorno donde las mujeres también formaban parte de la industria.

Creo que también nos tocó tener jefes que les gustaba también trabajar con las mujeres, no había un prejuicio, no había un tema en particular, si bien eran temas financieros muy especializados, ese primer impulso en mi carrera profesional en un lugar donde ya estaba muy permeada la participación de las mujeres en general quizá en el ámbito de entrada, no me puso ese reto de ser mujer y me sentía muy cómoda.

— Lliana Reyes