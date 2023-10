Gato ronda dentro de oficinas del Ayuntamiento de Veracruz y se hace viral

Gato es apodado "El Licenciado" por rondar en el Ayuntamiento de Veracruz

En esta ocasión, un gato se volvió viral en redes sociales debido a que se pasea entre los pasillos del Ayuntamiento de Veracruz, ya que desde su llegada no ha abandonado el recinto, esto ha atrapado la atención de los internautas y a las personas que acuden a las instalaciones para realizar sus trámites.

A través de TikTok, la usuaria @patylobeiradeyunes publicó un video en el que presentó al popular gato de color naranja, bajo el nombre de “El güero”, sin embargo, todos lo conocen cómo “El licenciado”, esto como una referencia a su presencia dentro de las oficinas del ayuntamiento.

En el video mencionado, se muestra la manera amigable en la que el felino convive con el personal que trabaja dentro de las oficinas y los visitantes, mientras se pasea entre los pasillos, permitiendo que lo acaricien y jueguen con él, estas acciones se ganaron el corazón de los visitantes e internautas, que son cada vez más los que se sienten interesados en acudir al ayuntamiento.

Además, en la publicación se mencionó que el gato es alimentado y cuidado por el personal del Ayuntamiento de Veracruz.

Los usuarios de internet no tardaron en llenar las cajas de comentarios, opinaron que el gato es adorable y se mostraron agradecidos con los trabajadores del ayuntamiento por apoyar la adopción de animales.

“Qué bonito, no lo he visto, cuando vaya lo buscaré”. “Si hay Michi adoptado, hay like, gracias por poner el ejemplo”, comentaron los internautas.

Finalmente, el video hace alusión al gato dirigiéndose a los usuarios, a quienes se les invitó a acudir a las oficinas del ayuntamiento para conocer y saludar al adorable felino.