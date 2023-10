“No en mi turno”: Empleado de cine recupera promocional de Taylor Swift tras persecución en Reforma

Empleado de cine recupera promocional de Taylor Swift en Reforma

No hay duda de que el The Eras Tour de Taylor Swift se convirtió en todo un fenómeno dentro de la industria de los espectáculos en vivo y grabados. Por lo tanto, no es de extrañarse que los swifties más aguerridos hagan lo que sea por conseguir un souvenir tanto del concierto como de su proyección en cines.

A través de redes sociales, se viralizó el momento en el que un empleado de una cadena de salas de cine regresaba cansado a su lugar de trabajo, en Paseo de la Reforma, luego de recuperar un promocional de cartón de Taylor Swift: The Eras Tour.

En el video se ve cómo un hombre filmó con su celular al trabajador, quien caminaba en las inmediaciones de la Diana Cazadora, cargando la figura de cartón poco más grande que su cuerpo.

“Ya te andaban volando a la Taylor”, comentó el hombre tras la cámara al darse cuenta de la persecución que protagonizó el trabajador para recuperar el promocional.

“Sí, pero no en mi turno”, respondió el empleado, quien aparentemente se encontraba agitado y cansado luego de correr sobre la avenida detrás del o la swiftie responsable.

Finalmente, en las imágenes se ve cómo el trabajador, satisfecho de evitar el robo, esperó a que el semáforo le diera el paso peatonal para regresar a la sucursal.

No te puedes perder: ¡Hasta que aparezca! Chófer impide bajar a pasajeros para encontrar celular robado en camión de Monterrey

Este suceso de ha repetido en diversos cines a lo largo del país, tal como ocurrió en un complejo de salas en Guadalajara, Jalisco, donde un joven huyó con el promocional de un centro comercial para regalárselo a su pareja.