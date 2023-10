“Pensé que me iba a morir”: Natanael Cano sufre peligrosa caída durante concierto

Natanael Cano cae del escenario durante concierto

El Tumbados Tour de Natanael Cano está a unas cuantas presentaciones de concluir y en una de sus últimas ciudades a visitar, Toluca, el cantante sonorense cayó del escenario, de espaldas, mientras bailaba.

A través de TikTok se hizo viral el momento en el que “el rey de los corridos tumbados” le dio la espalda a su público para bailar mientras su banda tocaba los acordes de su canción “La lokerona” en el Recinto Ferial de Metepec.

No obstante, Cano no se percató de las dimensiones del escenario, por lo que se ve en el video cómo al intérprete se le fueron los pies y cayó en el espacio que separa al escenario de la valla.

A la par que se escucharon gritos de terror de los fans, el staff se apresuró a acudir al área del incidente y ayudar al cantante.

En consecuencia, la música se detuvo y el personal de seguridad tomó a Natanael Cano por los brazos, y después por la cintura, para cargarlo y regresarlo nuevamente arriba del escenario.

“A la v****, nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la v****. Oh, my God, soy un p*** chango”, comentó el cantante de regional para su público una vez que estaba dispuesto a continuar el concierto.

Al respecto, sus fans en redes sociales reaccionaron muy divertidos con el suceso: “Mi Natita tumbado”, “así sí son corridos tumbados”, “es de grandes caerse y levantarse de nuevo”, son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.