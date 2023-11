Extranjeros replican altar para Día de Muertos

La celebración del Día de Muertos ha traspasado fronteras, y es que esta colorida tradición no solamente implica honrar la memoria de nuestros seres queridos que partieron de este mundo, o el de nuestras mascotas, sino que es una forma distinta de ver la muerte. Lo anterior, ha llamado la atención de personas de otras nacionalidades, quienes también replican esta bella tradición.

En TikTok, un par de jóvenes replicaron la ofrenda para sus mascotas con los elementos que encontraron en su hogar. Incluso una hizo su propio papel picado y sus flores de cempasúchil.

Los comentarios en ambos videos fueron de felicitaciones para las jóvenes, quienes hicieron su propia versión de una bella tradición. Otros, dieron estar interesados en hacer una ofrenda para sus muertos.

Te puede interesar: Municipios integran majestuoso corredor de ofrendas por el Día de Muertos

“Hermana, ya eres mexicana”, “Esta me parece la tradición más linda, me gustaría poder hacerla también aquí en Colombia, con mucho respeto hacia los mexicanos”, “Que personas de otros países pongan ofrenda me da mil años de vida”, “Yo soy de Argentina y este año le hice si altar a mi bebé para que me visite”, “Llevo horas viendo videos y ya me quebré. El año próximo esta humilde venezolana va a adoptar esta linda costumbre mexicana”, entre otros.

La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural entre europeos e indígenas. De acuerdo con información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (IPNI), los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras para los muertos, y los indígenas le agregaron el sahumerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil (Zempoalxóchitl).

@_lunaaguado ESTOY HACIENDO LA LLORERIA… tenia la puerta cerrada, y la vela que parpadeaba estaba al lado de Kevin 💔 es el último que nos dejó. (La otra no parpadea) NO SE SI ES SUGESTION O QUE ES ME DA IGUAL PERO ESTOY 🫠🫠🫠🫠 #altarmascotas #27octubre #diademuertos ♬ Menyentuh Hati - Yuda pratama

La ofrenda, describe el IPNI en un artículo, es un ritual que convoca la memoria de los seres queridos que han fallecido. Es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y, hasta, la música.

También es parte de la tradición llevar flores y veladoras al panteón del difunto, incluso algunos se quedan toda la noche en el campo santo y comparten anécdotas, canciones, comida, y es una forma de honrar la memoria de la persona que no está en este mundo.

Ver también: Mexicanos destinan dos de cada cinco pesos para festejar el Día de muertos

Es importante mencionar que cada elemento en la ofrenda tiene un significado diferente. Por ejemplo:

El agua: se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso.

La sal: sirve para que el cuerpo no se corrompa, en su viaje de ida y vuelta

Velas: representan la luz y la guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada.

El retrato: sugiere el ánima que nos visitará

Las calaveras de azúcar: medianas son alusión a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno, según información del IPN.

Copal e incienso: el copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses. Es el elemento que sublima la oración o alabanza.

Flor de cempasúchil: La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Por lo que representa la dualidad entre los dos mundos. También se cree que esta, por su color y aroma, ayuda a llegar a las almas al altar.

De igual forma, es común que los familiares pongan en el altar la comida, bebida, dulces, o gustos que el difunto tenía en vida.