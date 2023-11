Automovilista se lleva a agente de tránsito colgado en su cofre en calles de Tabasco

Conductor se lleva a agente de tránsito colgado en su cofre

Un automovilista se llevo colgado de su cofre a un inspector de tránsito luego de que éste último intentara evitar que escapara de una supuesta revisión a su vehículo en calles de Villahermosa, Tabasco.

A través de redes sociales, X (Twitter), se viralizó el momento en el que el conductor sacó su celular para filmar como el empleado de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco se aferró al cofre mientras este circulaba por la capital tabasqueña.

El automovilista refirió en su testimonio que se negó a participar en una revisión a su coche, pues es su auto particular, y el programa es para frenar el avance de los taxis por aplicación en la entidad.

“Yo ando en mi coche particular y el señor no se quiere quitar. Yo no soy taxi, ni tampoco soy combi. Me estás obstruyendo el paso. Amigo, ¡no te hagas! Me estás obstruyendo el paso”, comentó el afectado mientras se ve cómo avanza por las calles con el trabajador colgando.

Asimismo, se ve en las imágenes cómo el agente filmó también con su teléfono celular al conductor, además de que le hacía señas con la cabeza para que se orillara y reanudara la supuesta revisión.

Hasta el momento, se desconoce si el empleado de Movilidad logró detener al automovilista o si éste continuó su camino sin el individuo sobre el cofre.

Según el Código Penal del estado de Tabasco, que un automóvil particular brinde servicios de transporte por medio de aplicaciones se considera delito, por lo que los conductores podrían ser sancionados con penas de entre dos a seis años de prisión y hasta mil días de multa.