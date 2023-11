Last Dinosaurs se reinventa y viaja al año 3000 con su nuevo álbum RYU

Last Dinosaurs en Publimetro

El trío australiano Last Dinosaurs irrumpió la escena australiana del indie rock en 2007 y desde entonces han buscado reinventarse en cada uno de sus trabajos de estudio, como ha ocurrido con sus dos últimos álbumes From Mexico with love (2022) y RYU (2023).

Publimetro charló con la banda nativa de Brisbane, compuesta por los hermanos Caskey (Sean y Lachland) y Michael Sloane, en vísperas de su concierto en la Ciudad de México, el cual tendrá lugar en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo miércoles 15 noviembre. Tocarán en vivo su canción CDMX, su homenaje a la capital mexicana, y los nuevos temas de RYU.

¿Cuál fue la inspiración para escribir CDMX?

Lachland: Bueno, es difícil de expresar con palabras, por eso tuvimos que hacer una canción. Como ya sabes, la Ciudad de México es un lugar más grande que la vida, y nos dio un sentimiento realmente especial, por eso queremos recordarlo así. Creo que hicimos todo lo posible para ponerlo en forma de canción.

¿Cuál fue la inspiración para un álbum dedicado a México como From Mexico with love?

Sean: Recibimos tanto amor que nunca antes habíamos recibido. Y fue como, en mi perspectiva, nuestra forma de devolverles todo ese amor.

Lachland: Creo que México tiene una gran afinidad con las guitarras. Toda la música tradicional está muy basada en la guitarra y la melodía. Creo que la cultura mexicana es realmente romántica y trágica también. Les encanta toda la música de guitarra y somos una banda de guitarras. Sí, son muy apasionados. Son unos apasionados de The Strokes, de todo el indie británico de la década de 1980 y cosas así. Creo que les apasiona todo tipo de música. Una de las cosas más fuertes en nuestra música es la melancolía y eso lo veo en la banda. No sé lo que están diciendo, pero cuando lo escucho, para mí es triste. Es como si me golpeara en el pecho.

¿Sienten alguna diferencia respecto a sus fans mexicanos respecto a los australianos?

Sean: Ojalá Australia también estuviera llena de mexicanos. Tocar en Estados Unidos fue increíble, a mitad del set Lach hará algo. ¿Qué dices?

Lachland: Sólo digo, como, en cada show, “¿Dónde están los mexicanos?” Mucha gente grita. Hay un montón de mexicanos en todos lados. Sí, pero no puedes hacer eso en Australia. Hay una cierta conexión aquí que no entendemos. Una intensidad y nuestro amor y comprensión del sentimiento del música, y Australia no lo es. Es simplemente diferente. Hay un tipo diferente de actitud en Australia. En México hay mucha más pasión.

Michael Sloane, Sean Caskey y Lachland Caskey Last Dinosaurs rindieron tributo a la capital mexicana con su canción "CDMX" (Marisol Argumedo)

Su álbum más reciente, Ryu, suena diferente a lo que hemos escuchado antes de Last Dinousaurs, ¿qué los inspiró a cambiar sin dejar de ser ustedes?

Sean: Realmente no pensamos demasiado en el cambio de sonido. Simplemente funcionó. Siempre somos nosotros. Simplemente estamos haciendo algo nuevo. Hacemos tantas canciones, y luego simplemente decimos “esa”. Entonces, es algo inconsciente. Creo que el sonido cambia porque simplemente mejoramos haciendo música.

¿Cómo describirían el concepto de este nuevo álbum?

Sean: Como es nuestro quinto álbum, Estamos como luchando por hacer un nuevo concepto o una historia. para el álbum, porque me quedé sin ideas. Vi una obra de arte que era de IA. Esta obra estaba ambientada en el futuro, algo así como un futuro semi distópico. Había dos tipos que sostenían una especie de monitores futuristas. Eventualmente pensé en un dispositivo de TV y se me ocurrió: “quiero que nuestro álbum suene como si surgiera de eso, y como si procediera del año 3000″. Luego terminó siendo esto donde es el año 3023, y hay satélite que ha estado orbitando la Tierra durante mil años. Se está quedando sin batería, por lo que cambia de propósito y convertirse en una emisora de radio. Esas canciones que se transmiten son nuestro álbum y la gente de la Tierra, en el año 3000, lo están escuchando. Se dan cuenta de que tienen los mismos problemas, el mismo amor, las historias y todo, como si los humanos permanecieran igual.

¿Dirían que “somos personas rotas avanzando sobre caminos retorcidos” como dicen en su canción Slow?