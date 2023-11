Taylor Swift avienta botellas de agua a fans durante concierto por ola de calor en Brasil

Taylor Swift avienta botellas de agua a fans brasileños

El The Eras Tour de Taylor Swift se ha convertido en todo un fenómeno mundial no sólo para la música pop, sino también para la industria de los conciertos, la cual ha llegado a su punto máximo tras la pandemia de Covid-19.

Los swifties han demostrado con esta gira mundial que, hasta el momento, no hay fans más apasionados que ellos y que, a pesar de las intensas olas de calor en Brasil, no se perdieron el concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro.

a Taylor dando água prós fãs vou chorar 🥲#RioTSTheErasTour pic.twitter.com/mjT35RLZmV — gabby ♡ THE ERAS TOUR 🇧🇷 (@gotlovestruckk) November 18, 2023

A través de redes sociales se viralizó el video en el que la cantante estadounidense, preocupada por su público, intentó aminorar las molestias por el clima extremo y les facilitó una botella de agua desde el escenario.

La cantautora se acercó a una de las orillas del escenario y se ve cómo la mano de uno de los miembros del staff extendió la mano para facilitarle a Taylor una botella de agua purificada.

Sin pensarlo, la intérprete de Cruel Summer tomó el envase y caminó hasta el extremo opuesto de la plataforma hasta que se detuvo a la orilla de la misma.

Inmediatamente, sin dejar de cantar All Too Well, lanzó la botella hacia su público para que pudieran refrescarse, quienes, con gritos y aplausos agradecieron el gesto a su artista favorita.

Río de Janeiro, la principal ciudad turística de Brasil, registró la mayor sensación térmica desde 2014 el pasado jueves 16 de noviembre, alcanzando hasta 58º C.

Desde entonces, la ciudad carioca no ha dejado de registrar altas temperaturas a causa de una intensa ola de calor, a tal grado que una asistente falleció de un infarto momentos antes de que arrancara la primera fecha de Swift en Río.