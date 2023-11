¡Sintió el verdadero terror! Perrito enternece por su cara de miedo durante examen de sangre

Perrito se asusta durante examen de sangre

Aunque pareciera que no, nuestras mascotas a veces pueden ser demasiado expresivas con sus necesidades, a tal grado que podemos entender cómo se sienten y qué requieren en el momento para sentirse mejor.

Te podría interesar: Mujer pierde el control y desata el caos en tienda de ropa

Un perrito se hizo viral estas últimas semanas en TikTok luego de que expresara con su mirada incómoda que odia las visitas al veterinario y más aún cuando hay examen de sangre.

La cuenta de TikTok @petsdog1903, la cual se dedica a publicar contenido de mascotas y otros animales, compartió el momento en el que el animal miró a la cámara con una tierna expresión de ayuda en su última visita al consultorio.

Te recomendamos: Estos son los cinco utensilios básicos que todo barman debe tener

En el video se ve cómo la veterinaria le levantó la pata derecha al lomito para insertarle la aguja que le extraería algunos mililitros de sangre que serían llevados a laboratorio.

El perrito, a pesar de otra persona lo sostenía con firmeza para que dejara a la doctora hacer su trabajo, no pudo evitar mirar preocupado a su dueño y a la veterinaria.

El clip cuenta con más de seis millones de reproducciones en TikTok y la expresión de su peludo protagonista ha cautivado y divertido a los usuarios de dicha red social, tal como se lee en los comentarios.

No te puedes perder: Lancheros rescatan a pasajeros de yate que se hundió en Puerto Vallarta

“Si no miro, no duele”, “Lo siento, sí me reí, su carita es un poema al susto”, “En ese momento, Firu se dio cuenta que el amor también tiene dolor”, “No lo juzgo porque yo soy igual”, son algunos de los comentarios que se vieron en la sección del video.