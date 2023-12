Ophelia Pastrana comparte un discurso poderoso sobre la diversidad, la inclusión y la discriminación

El tres de diciembre fue el día internacional de las personas con discapacidad y para seguir trabajando en la inclusión y representatividad, ‘Cambiando Modelos’ organizó este Foro “All inclusive”, en donde varios panelistas exponen sus puntos de vista en el tema y sus sugerencias para evolucionar juntos.

“El tema con la diversidad es que la gente piensa que no existe, como que existía todo “normal” y alguien un día llegó y le puso click derecho añadir gay ¿sabes? Opciones, movilidad, cuerpa, dicen que es como si fuera algo extra y no aceptan que es más bien la realidad de la humanidad, nada más en México la estadística para personas LGBT es de 15 millones de personas, si tu le sumas a eso un círculo influencia de uno, su mamá o mejor amiga estás hablando de un grupo de 30 millones de personas que eso de entrada es casi la población de Colombia.”

Ophelia enfatiza que la diversidad no solo es hablar de la comunidad LGBT también es hablar de la movilidad y neurodivergencias, es parte de la experiencia humana o algo tan poco hablado como tener en su mayoría personas blancas a cuadro en los medios, en un país donde la mayoría es moreno.

“Como mujer siempre nos tenemos que unir a los grupos de minoría, el grupo de mujeres de la empresa, como si fuéramos una pequeña minoría que tenemos que apoyarnos entre nosotras y si, tenemos que apoyarnos, pero vas y miras y somos 4 millones más de mujeres que hombres en el país, la minoría es el hombre, entonces claramente los proyectos de comunicación audiovisuales tienen retos de comunicación.”

La inclusión de personas con discapacidad en la sociedad es fundamental para construir una comunidad más diversa, justa y enriquecedora, al abrir las puertas a la participación de todas las personas, independientemente de sus capacidades, se promueve la igualdad de oportunidades y el respeto por la singularidad de cada individuo. El panel conformado por Paulo Silva, Ophelia Pastrana, Paulina Chavira, Silke Lubzik de Cabiando Modelos, entre otros, abordan los retos que enfrenta la industria de medios de comunicación y proyectos audiovisuales para lograr contenidos que reflejen la diversidad humana.

“Lo que toca confrontar que existe es un problema que viene desde la exclusión, si tu quieres que tu oficina sea muy buena para todas las mujeres, no toca hablar con una sola mujer, toca sentarse con la gente misógina y recapacitar o despedir. Y si tú hablas con esas personas o recapacitas, logras una oficina espectacular para las mujeres y no hablaste con una sola, lo mismo con temas de movilidad, discapacidad, neurodivergencia, xenofobia, racismo y homofobia.”

Ophelia Pastrana retoma que las etiquetas son necesarias para nuestra vida, pero las únicas que quieren eliminar son las LGBT. La palabra mujer es una etiqueta, la vida está llena de etiquetas, pero la gente ya se acostumbró a excluir y problematizar tu existencia, el verdadero reto son esas personas que ven con rechazo la existencia de alguien diferente a ellos.

“Si lo piensas como producción, lo que movió el show (la Casa de los Famosos) era una persona explicándole a gente excluyente o potencialmente odiante, oye por favor no seas violento, semana tras semana, fueron como 6 semanas semanas seguidas de un video de Wendy diciendo ya, no seas violento, ya no seas misógino, era como educando gente excluyente el show.”

Todas las personas encajan en una diversidad o en muchas, no es lo mismo que la diversidad por discapacidad o LGBT, pero lo es, no hay un solo modo correcto de vivir la vida en general “Se dice que ser blanco, rico pudiente es aspiracional, lo que debería ser aspiracional es que no te discriminen”. La mitad del problema se soliciona cuando entiendan que no es un grupo preferencial de la hegemonía y sobre todo que no están en él.