¿Cómo solucionar la problemática del desperdicio textil?

La actual lucha contra el desperdicio textil

Carolina es una experimentada Gerente de Marketing, con una historia probada en el manejo de marcas, tiene habilidades de planeación estratégica, foco social de las marcas, desarrollo de productos y creación de sinergia entre comercio, logística, publicidad y comunicación para el crecimiento de planes de negocio, cuenta con más de 8 años de experiencia.

“Dentro del equipo de Vanish hoy todas somos mujeres, siempre he sentido esta responsabilidad de liderar con perspectiva de género para seguir trasladando estos mensajes a la marca, si es un tema que me apasiona mucho y no solo en mi carrera, también como marketeros todos tenemos una responsabilidad sobre los mensajes que estamos transmitiendo a la sociedad.”

Carolina Mijares, gerente de marketing regional para Vanish

Como gerente de marketing en Vanish, ella y su equipo crearon un programa para alargar la vida de la ropa y la ‘Pasarela Rosa’, en donde el propósito principal es mostrar la problemática el desperdicio textil y lo que se puede hacer cuidando la ropa que tenemos.

“Tratar de inspirar un poquito a la gente a cerca de la problemática ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque todos podemos formar parte de este ciclo de moda circular, le llamamos el ‘método Vanish’, estuvo muy padre nos acompañaron embajadores de marca, mamás, papás, influencers y profesionistas que estaban entusiasmados en llevar este mensaje de dar más vida a su ropa.”

Se han hecho alianzas con tiendas de ropa en donde también se crea conciencia y se comparte la misión de dar más vida a las prendas y contribuir al medio ambiente.

“Desde 2021 empezamos con este programa de propósito de marca, sentíamos esta responsabilidad de querer hacer algo más por el mundo, por las mujeres, las familias y encontramos una problemática que nos apasiona, que justo es esta parte de desperdicio textil, que no mucha gente está consciente de este problema en México, nada más en la CDMX tenemos 182 toneladas de desecho textil al día.”

Carolina es una mujer que abraza el cambio, manteniéndose honesta consigo misma y siempre consciente de transmitir mensajes que construyan.