¡Sí se sintió! Graban microsismos con epicentro en CDMX

México es un país con constantes movimientos telúricos que, en algunas ocaciones, activan las alertas sísmicas, pero ¿es común que tiemble en la Ciudad de México? La respuesta es no, sin embargo la mañana del 12 de diciembre la capital del país tuvo varios microsismos.

Sí, en plenos festejos de la Virgen de Guadalupe, se registraron tres microsismos que, según los reportes, se sintieron con mayor intensidad en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán, aunque de menor intensidad.

Pese a que las alertas no se activaron, SkyAlert confirmó la existencia de los tres movimientos telúricos, todos ellos de baja intensidad, entre las 11:06 y las 11:09, asimismo, algunos internautas comenzaron a compartir videos de cámaras de seguridad que muestran cómo se movieron sus domicilios con los sismos.

“A qué hora abren, ya tengo hambre”, “¿Y porque no solo ponen los 14 segundos finales?.... Me ha robado un minuto de mi vida y quiero que me lo devuelva.... Naahhh tampoco iba a hacer mucho”, “Gracias por compartir, justo así lo sentimos y se ve claramente el tiempo que pasó entre uno y otro” o “Así no tiembla la tierra, esos son asentamientos por estar construyendo edificios a diestra y siniestra”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.