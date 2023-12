“La maternidad tiene que vivirse en tribu”: Sandy Bleiberg

Sandy Bleiberg estudió Literatura en la Universidad Iberoamericana, actualmente es directora editorial de Naran Xadul, una comunidad de mujeres que busca apoyar a otras mujeres durante la maternidad, por medio de información, cursos y talleres, lo que las ha llevado a tener más de ocho millones de seguidores en redes sociales y una gran comunidad de mamás ocupadas en difundir en qué consiste la maternidad consciente y cómo se puede lograr.

“Estamos presentes en FB, en Instagram en tik tok con millones de seguidores y empezamos hace 6 años hablando sobre temas de crianza y de acompañamiento durante todo este proceso que es la maternidad y acompañamos a la mamá creando un espacio seguro para que ellas puedan sentirse que no estan solas, porque lo que creemos es que la maternidad tiene que vivirse en tribu, acompañada”, comentó Bleiberg.

Junto con Sara Rosenthal y la comunidad de Naran Xadul, en mayo del presente año publicaron su primer libro Mi journal de embarazo: Escribir para una maternidad consciente, con el que buscan que las mamás desde su embarazo puedan sentirse más acompañadas y con la libertad de expresar todas las emociones que están experimentando, esperando la llegada de su bebé.

“Pasa muchísimo cuando eres mamá que de repente te sientes desbordada, porque sientes muchisima presión, exigencias, demandas y a las 8 de la noche que el niño no se quiere bañar o no se quiere salir, porque así son los niños, la mamá se siente que ya se le desbordó el vaso y entonces explota, reacciona no desde su centro desde esta parte que se siente desbordada y superada por todo lo que está pasando alrededor, entonces elige gritar, simplemente se desborda y nos hemos dado cuenta en la crianza consciente que si la mamá tiene estos momentos durante el día que no se le está llenando ese vaso emocional, de contención, de poder sacar lo que está sintiendo, de conciencia, es mucho menos probable que se desborde”, explicó la directora editorial.

Es un libro que está enfocado desde el embarazo pero puede usarlo cualquier mamá que sus hijos tengan dos o cuatro año. La idea es escribir para sanar, para que se vuelva terapéutico, que ese caos que se está sintiendo tenga al menos un orden: ejercicios para identificar patrones heredados, de heridas en la infancia que permiten entrar a la maternidad desde un lugar más consciente.

“Un tema super común de problemática es que dicen ‘es que yo quiero criar a mi hijo de esta forma pero mi esposo quiere criar de otra forma’ y tienen muchas discusiones y roces, por ejemplo con el entrenamimento para dormir, en este ejemplo el papá dice que no se va a levantar y tu tampoco te vas a levantar y la mamá piensa diferente, hay discusiones en la crianza que es importante hablarlas antes de tener el niño con nosotros”, señaló.

El diario es un espacio que permite el desarrollo humano como padres, apagar el botón de la culpabilidad que comúnmente se prende en la maternidad. Desaprender todas estas situaciones que lastiman a las mujeres que deciden ser madres y que también quieren seguir con su desarrollo personal y profesional.