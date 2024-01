¿Los más odiados? Novios celebran boda con temática del América

¿Apasionada afición? Celebran su boda con temática del América

El América es uno de los equipos más populares en todo el continente. Pese a siempre posicionarse entre los mejores de la Liga MX, los de Coapa no podían conseguir el máximo trofeo del país, mas todo cambió este 2023 cuando los dirigidos por André Jardine lograron coronarse como campeones.

Miles de aficionados utilizaron sus redes sociales para mostrar su cariño por los colores y, al grito de ¡Odiame más!, presumieron su gran amor por Las Águilas, pero ¿existe un fan que sobresalió del resto? La respuesta es sí y vaya manera de demostrar el amor que tiene por el América: convenció a su novia para tener una boda con temática del América.

Los enamorados mostraron, mediante fotos y videos, los arreglos que tenían los colores del actual campeón e incluso el pastel de bodas tenía el logo del máximo rival de las Chivas: “Como cuando te casas con un americanista” , es el texto que insertó la ahora esposa de Joel.

La grabaciones lograron sumar miles de reproducciones en el portal chino, donde se pueden leer mensajes como “si mi boda no va ser así entonces no quiero nada”, “la mejor boda”, “yo cuando haga mi boda no diré nada pero habrán señales” o “Algún día, qué fregón que apoyes a tu marido en lo que tanto le gusta, felicidades por su boda y la 14 arriba el américaaaaaa”.