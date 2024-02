La cosmética natural demuestra que es posible el capitalismo consciente

Ingeniera química y empresaria. Hace 13 años fundó la marca mexicana ‘AHAL Biocosmética’, la cual ha sido reconocida por revistas posicionadas en México. Iliana Loza creció en el seno de una familia dedicada a la agricultura. Su amor por la naturaleza surgió desde la infancia, disfrutando los fines de semana en los campos de Valle Hermoso, su ciudad natal.

“Casi todos los productos que compramos sobre todo de marcas lujosas son un 90% relleno o cosas que tal vez no son muy amables para la tierra o para el cuerpo, me entró este propósito de hacerlo de mejor forma y más natural y que no esté impactando tanto a la tierra y a ti. No puede ser saludable que nos estemos poniendo derivados del petróleo en la piel que algo natural”.

Iliana tiene en su ADN el amor por la tierra y la naturaleza, conoce la herbolaria y botánica que tenemos en el país y le apuesta a estos productos para atender nuestra piel. Siempre y cuando exista una vigilancia de la explotación de estos productos para que sea beneficioso para todos, buscando en comunidades de mujeres en África.

“Por cada equis litros que se extraen de aceite se siembran nuevos arboles de baobab y solamente se pueden cortar aquellos árboles mayores de 30 años y son los que se pueden utilizar para hacer el aceite, todo este tipo de sensibilidad vamos a pensar en el largo plazo, vamos a pensar en el planeta que en hacernos ricos todos y esto es lo que ahora se le llama la cosmética consciente”.

La meta de ‘Ahal’ es cuidar el ambiente, estamos viendo la escacez ahora en el agua en el país, es momento de concientizarnos lo estamos viviendo, por ejemplo, la miel melipona que traen de la zona Maya también es tomada de forma consciente, buscando un equilibrio entre los involucrados, la visión es que todos estén en paz, demostrar que se puede hacer un capitalismo consciente, poner un tope para no comprometer la salud de la abeja para no impactar la salud de la selva.

“Ya no es una vanidad, que padre que está de moda estamos aprovechando en donde está de moda el maquillaje natural y el skincare, pero no es una vanidad es una necesidad cambiar a esta consciencia”.

Iliana en su experiencia como ingeniera química nos recomienda revisar las etiquetas antes de ponernos algo en la cara, evitar los sulfatos porque son muy agresivos con la grasa natural de la piel, todos los ingredientes derivados del petróleo extremadamente refinados, parafinas o aceites minerales y por último las fragancias porque son sintéticos que no podemos saber que contienen por secreto industrial y pueden resultar irritantes.