Desde los confines del set que lo catapultó al estrellato y que ahora le evoca nostalgia y renovación, el actor y músico Drake Bell compartió sus pensamientos más profundos y sinceros sobre su conexión con México, en entrevista exclusiva con Publimetro, el icónico artista reveló pasajes sobre su relación con nuestro país, la inspiración creativa y sueños que le evoca su nuevo trabajo, donde también habló sobre su nueva música, desde su inspiración en la vida cotidiana, hasta sus sueños de colaboración con artistas mexicanos, y mostró gratitud hacia sus fans y el deseo de ofrecerles lo mejor en su próxima gira.

"Tengo un lugar muy especial en mi corazón para México". Drake Bell

¿Qué se siente estar de regreso en este set de la serie Drake & Josh donde pasaste muchos años el mundo te conoció?

—Esto es muy extraño. Me siento como si estuviera en un universo paralelo o en una máquina del tiempo. Me siento, sin palabras, feliz y cómodo, como si hubiera estado aquí ayer.

Cuéntanos sobre ‘I Kind of Relate’ ¿Por qué elegiste México para grabar el video?

—Estoy terminando mi álbum aquí en México, grabé la mitad en Estados Unidos. Había algunas personas con las que quería trabajar aquí y que había conocido a lo largo de los años que estuve en este país. Y salí para empezar a grabar y trabajar, y me sentí muy cómodo y me encantó. Entonces estoy de vuelta terminando el álbum Tengo una conexión muy estrecha con mis fans mexicanos. Esta canción es muy autobiográfica y toca muchos momentos de mi vida. Situaciones difíciles, traumas, lo bueno, lo malo, por lo que siento que mis seguidores, que han estado conmigo durante tanto tiempo, realmente entenderán de dónde vengo.

¿Hay alguna razón en especial por la que te guste tanto México?

—Yo amo todo, me encanta la gente, el clima, la comida, no sé, aquí me siento como en mi hogar; realmente como en casa cuando estoy aquí. Tengo un lugar muy especial en mi corazón por México, hay un espíritu muy acogedor y todos son respetuosos unos con otros y hay grandes valores familiares aquí. Aprendo mucho de las personas de este país, de la cultura y de cómo todos interactúan entre sí. Yo definitivamente tomo mucho de eso, creo que la gente y el espíritu de México es lo que más amo.

¿'I Kind of Relate’ es un adelanto de lo que veremos en tu documental?

—Bueno, no es tanto un adelanto, pero definitivamente toca ciertos aspectos y cosas que han sucedido en mi vida que el documental también se verán. Es más como una entrada de diario o un capítulo del diario de mi vida.

¿Cuándo podremos verte nuevamente en el escenario?

—El disco saldrá pronto. Tengo el sencillo que saldrá la próxima semana listo. Luego tendré más singles a medida que pasen los meses. Ya hay conciertos reservados, tocaremos en varios festivales próximamente y ferias. Y luego, una vez que el álbum esté disponible, planearemos una gira adecuada para el álbum. Estoy muy emocionado y mirando hacia el futuro.El disco es grandioso, tendrá como 28 canciones, es todo un álbum conceptual. Estoy muy emocionado de lanzarlo y comenzar a subir al escenario e interpretar las canciones.

Si no pudieras regresar a México por un largo tiempo debido al tour, ¿qué extrañarías más?

—A las personas que tengo aquí, he establecido una gran red de amistades y familiares. Bueno, ahora los llamo familia. Mis mejores amigos están aquí. Las personas con las que soy más cercano en mi vida están fuera de mi familia inmediata y están aquí en México. Entonces extrañaría más que nada a mis amigos y las relaciones que tengo. Sería lo que más extrañaría. Tengo más de eso aquí que incluso en los Estados Unidos. Donde yo vivía en Los Ángeles, mucha gente se mudó a diferentes estados. Se fueron muy lejos a Nueva York, a Florida, a Texas. Entonces, muchos de mis amigos cercanos ya no viven donde yo estaba en los Estados Unidos por lo que empecé a sentirme muy solo. Cuando vengo a México, tengo amigos y relaciones tan buenas y cercanas que eso sería lo que más extrañaría.

¿México es una fuente de inspiración para tu música?

—Definitivamente, incluso tengo letra en la nueva canción, sobre encontrar el amor en México y lo que significa para mí. Sí, definitivamente, hice muchas canciones nuevas en el disco en español y que están inspiradas en la música que he escuchado aquí y los artistas que he conocido. Sí, recibo mucha inspiración para mi música, mi arte y todo a través de México..

¿Hay algún artista mexicano con el que te gustaría colaborar?

—Quiero trabajar con muchos artistas latinos como Morat, Molotov, Jay de la Cueva, sí, hay muchos, Luis Miguel.

¿Qué preferirías, abrir o cerrar tu gira en México?

—Ese es un buen punto, es una buena pregunta. Son ambas cosas. Me encantaría empezar en México porque obviamente, este es mi lugar favorito para tocar, pero también me gustaría cerrarlo aquí, porque eso significaría que tendríamos toneladas de ensayo y muchos shows en nuestro haber para que traigamos el mejor espectáculo a este país. Creo que cerrar el show en México sería lo mejor, porque le estaríamos dando a los fans la mejor experiencia y el mejor show porque tendríamos mucho tiempo a nuestras espaldas para que todo fuera perfecto.

¿Cuál es la diferencia entre el Drake en este set hace años al de hoy?

—Bueno, muchas lecciones de vida. Quiero decir, han pasado muchas cosas en mi vida, pero donde estoy hoy espero tener la oportunidad de seguir adelante y crecer como persona y que mi música crezca y mi arte también, aprender de las experiencias pasadas. Y usar eso para impulsarme a hacer grandes cosas.

Recuérdanos dónde podremos ver y escuchar tu nuevo material

—Bueno, la nueva canción se transmitirá en todas partes, en todas las plataformas y el vídeo musical saldrá, estoy seguro de que estará en YouTube, donde sea que la gente escuche música, ahí me encontrarán.

Un último mensaje para tus fans de Publimetro

—Los amo, son muy importantes para mí, gracias por todo, escuchen mi nueva canción, gracias.