“Las habilidades femeninas son muy bien valoradas hoy en día”

Licenciada en Comunicación por la Ibero, Paulina Martínez tiene 25 años de experiencia en el medio editorial y hoy se desempeña como editora en jefe en LinkedIn México y Latinoamérica. El año pasado LindkedIn festejó 20 años de haber creado la plataforma y un billón de usuarios.

Paulina Martínez Castañón, Deputy News Editor en LinkedIn México y Latam

“Antes era ir a entregar currículums, imprimirlos, engargolarlos, ya no es necesario hacer nada de esto, subes tu perfil en LinkedIn y es tu perfil por siempre, ahí aparece tu historia, hoy más que nunca que se contrata por habilidades, puedes tenerlas disponibles en LinkedIn”

Como la plataforma más importante para buscar y ofrecer empleo, tienen 850 mil compañías que están utilizando la herramienta para encontrar y contratar al mejor talento, las empresas se están yendo ahí para las contrataciones, en los años recientes se contrata un 25% más por habilidades pero en 10 años más será un 65% por habilidades

“En cuestión de habilidades blandas llama mucho la atención, se busca que sepan gestionar la incertidumbre, que sepas adaptarte al cambio, inteligencia emocional y gestión del estrés y ansiedad, la salud en el trabajo es algo muy importante que atender y las empresas están ayudando cada vez más a sus colaboradores, también tiene que haber una autogestión, pero también tiene que haber resiliencia”

Un dato importante es en el aspecto de la sostenibilidad se buscan más mujeres ¿cómo hacer un curriculum efectivo en LinkedIn? Paulina menciona tres puntos importantes para que el Curriculum digital sea atractivo y eficiente.

“Uno, la fotografía, considerar que es una red profesional, que denote que tienes poder, también puede ser una foto blanco y negro; segundo, el “elevator pitch” ¿Qué es esto? Es cuando tienes chance de hablar con alguien en un elevador y tienes unos cuantos segundos, qué le vas a decir, estas son mis habilidades, esto es lo que he hecho, a donde quiero llevar mi carrera, poner un extracto de quien eres y el tercero, la trayectoria, no dejar huecos cronológicos, si hice una pausa, poner que hice una pausa para encargarme de mis hijos, también forma parte de nuestro curriculum y adquirimos otras habilidades”

Entre los contratos en relación al género al final es un 36% de mujeres y un 64% hombres, todavía existe una brecha, pero ahí no es nada más el tema de que las empresas no contraten mujeres, si no que las mujeres no aplican a los puestos.

“Un responsable de crecimiento es el puesto más buscado 36% de mujeres y 64% de hombres, en segundo lugar representante de desarrollo de ventas 44 % de mujeres y 54% de hombres, Ingeniero de machine learning y experto en relación con clientes, se buscan más mujeres que hombres, director de cuentas está equilibrado”

La habilidad de integrar y sumar está caracterizada más en las mujeres y hoy son habilidades muy bien valoradas, es importante recalcarlas en tu curriculum si estás buscando trabajo en esta red.