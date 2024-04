“Las personas con discapacidad se tienen que adaptar, rara vez lo hacen los demás”

Fernanda Ríos es comunicóloga, actriz y modelo, busca dar voz, visibilidad y ser pionera en dar representación a las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Gracias a las oportunidades que ha tenido, está logrando ser inspiración de más personas con discapacidad para lograr sus sueños y metas. Ha participado en distintos proyectos audiovisuales como Disney, canales locales y proyectos editoriales.

“Demostrar el que la discapacidad no es una limitante nada más por traer una silla de ruedas, mi frase es: “mi discapacidad no me identifica, mi actitud sí”, porque mi silla es un accesorio más para mí, pero no es algo que me va a identificar, obvio me dicen la güerita de la silla de ruedas pero primero me encanta que sea Fernanda o la güerita, algo que me haga sentir fashion o padre pero que no quede en la silla de ruedas”

‘Cambiando modelos’ es fundado por Silke Lubzik, maestra en negocios con más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo, presidenta de este proyecto que nació en febrero de 2017 y busca construir un mundo más inclusivo, activista en pro del respeto e inclusión hacia las personas con discapacidad. Para Silke y para Fernanda la educación es muy importante para adaptarse a una sociedad con total aceptación.

“Una persona no tiene una limitante, es la infraestructura, la sociedad la que pone estas limitantes, por ejemplo a mi me encanta ir a conciertos, nunca he tenido ese problema de: “no voy a poder ir porque traigo silla de ruedas”, siempre he buscado como sí hacerle o como lograr mi objetivo, en el estudio o en el trabajo siempre he tratado de mostrar que si puedo”

Durante sus estudios de teatro musical siempre buscó hacer entender a sus maestros que tenían miedo a la discapacidad, Fernanda conoce sus límites y no la detiene su discapacidad sino vivir las experiencias y poder decidir si le gusta o no. Las limitantes de la infraestructura no facilitan el desplazamiento de las personas con silla de ruedas y es muy entendible que a veces se rindan ante la falta de consciencia

“Cuando llegué aquí a la ciudad pues si me sentí, me vine sola, le dije a mis papás: “gracias, ahora me toca a mí cumplir mis sueños”, y cuando me encuentro en una ciudad sola y tenía que tronarme mis propios dedos y buscar donde hacer el super, que comer, el agua, obviamente si era de ¿Cómo le voy a hacer? Los primeros días sufrÍ, pensé que no lo lograría, hasta que empecé a planear y lo empecé a lograr”

Adaptarse ha sido su gran herramienta, pero también ve las ganas de las personas “regulares” de unirse al cambio y la inclusión, Fernanda estará modelando en la pasarela ‘All Inclusive Runway’ este 8 de mayo 10:30 am en ‘Parque La Mexicana’, Santa Fe, Ciudad de México.