Video de niño golpeando a perro genera polémica en redes

Los perros son considerados como animales que brindan constante cariño y amor a sus dueños. Estos peludos han ayudado, durante muchos años, a los humanos en tareas como la caza o el cuidado de territorios.

Algunos especialistas recomiendan respetar a los caninos y evitar agredirlos o causarles daños para evitar que estos respondan a los ataques, tal como sucedió con un menor que golpeó, en repetidas ocasiones, a un lomito sin imaginar que este lo mordería.

En el clip, de tan solo 23 segundos, muestra cómo el animal caminaba por un patio; en ese instante, el infante corrió para tocar al perro. Pese a querer huir, el pequeño continuó y provocó que el peludo regresara la agresión.

Momento en que el niño interactuó con el perro (Especial )

¿Quién fue el culpable de la agresión?

El niño comenzó a gritar y no fue hasta ese momento que los tutores del menor aparecieron. Pese a que se desconoce en qué lugar sucedieron los hechos, la publicación ya se viralizó en diversas partes del mundo.

Los internautas comenzaron a discutir para conocer quién fue el culpable del suceso: “Que locos están todos aquí, por favor es un niño, no es consiente de los peligros que pueda causar el perro en él”, “El perro lo corrigió como si fuera un cachorro,asi hacen en la vida animal,si el perro hubiese querido hacerle daño,créanme que ni lo hubiese soltado”, “No educan a sus hijos y ahora quieren sacrificar al perro” o “Las barbaridades que hablan del niño por dios, se olvidaron a caso del nivel de inconsciencia que tenemos a esa edad, no sean tan hipócritas, la madre algo debe haber estado haciendo, no es culpa de ella tampoco, el niño es víctima del instinto del perro, así sin más”.

Algunas fundaciones aconsejan un acercamiento relajado, sin correr. Evitar el acercamiento frontal, directo a la cabeza del perro y el acercamiento desde atrás que no da la posibilidad al animal de vernos.