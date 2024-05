“El 90% del trabajo con caballos está en manos de mujeres”

Lic. En Ciencias de la Comunicación, especialista en psicoterapia asistida con caballos y maestra internacional de Yoga por más de 15 años, Nuria De la Vega, es experta en la observación del cuerpo en tiempo presente para entender la mente y así poder ayudar a las personas a apropiarse de su poder para crear nuevos pensamientos y lograr autorregular las reacciones.

Nuria de la Vega, psicoterapia asistida con caballos

“El gremio que tengo es gente que también se quiere involucrar con la monta, toda mi experiencia de trabajo equino es a través de la monta, entonces pude lograr una muy buena combinación y método porque llevo muchos años en la yoga y pude llevar, convertir el “tapete” usando las virtudes del caballo, nada más que ahora este tapete es vivo, tiene sensaciones y el caballo tiene muchas virtudes que nos ayudan a confrontar al ego”.

Inquieta por buscar el bienestar integral del ser humano en cuerpo, mente y espíritu, Nuria también desarrolló el programa cabalmente-infinitamente que es un coaching empresarial desde la nobleza y código del caballo, así como Kilohappies, pausar el cuerpo en tiempo presente para interiorizar el protocolo de cómo nos relacionamos con los alimentos.

“¿Cuál es la diferencia entre terapia con perros o terapia con gatos? ¿Cuál es la bondad del caballo? El caballo nunca lo podremos domesticar al 100%, nunca va a poder vivir en nuestro techo, siempre mantendrá una línea de alguna manera salvaje, obviamente con el tiempo el caballo se ha ido humanizando, no convertir al caballo con actitudes y comportamientos humanos y maneja esa línea que es 100% natural, no es lo mismo tener en frente de ti un ser que pesa 600 kilos”.

Los humanos, los gatos, los perros son depredadores, el caballo es presa, con su tamaño y fuerza es algo que los humanos no pueden manejar con las manos si no a través del lenguaje corporal, lo valioso de esta psicoterapia asistida con caballos es el lenguaje corporal que es el 80% de la comunicación. El depredador en un momento de estrés su mirada se fija en un punto, eso somos los humanos, aprender a tener la capacidad del caballo de que en un momento de estrés puedas ampliar tu visión.

“Hipócrates descubrió que finalmente el caballo no era solo para montar, era para sanar y por qué razón, porque al montarte en el caballo hay elementos importantes, la marcha del caballo en sus manos y patas, las manos del caballo simulan el 99% de la marcha humana, y esa marcha permite que tus caderas se van manejando como si estuvieras caminando”.

La temperatura y el movimiento relaja el sistema nervioso central del ser humano, el corazón del caballo está expuesto, no hay hueso y su ritmo cardiaco es más lento. El caballo siente lo que tu piensas porque es un experto lector de tu lenguaje corporal, como especie han logrado sobrevivir 75 millones de años porque logran leer el entorno y actuar de acuerdo al entorno.

“Para mí no era suficiente con que la gente subiera a piso, para mí era importante el mundo de la yoga a través de la alineación corporal y la parte de psicoterapia llegar desde un lugar no hostil, desde un lugar relajado y divertido podemos llegar a otros lugares, porque a través de la diversión que pases en un momento de verdad de instrospección pero que sea cero hostil”.

El caballo al dar la pauta, la terapeuta puede leer que está pasando con é, el entorno y con quien está montado y deja de ser un ajuste personal porque el caballo no trae una agenda y no tiene juicio. Elegir la terapia no es nada más en lo que funciona si no lo que necesitas, en la psicoterapia asistida con caballos el caballo te elige a ti, pero tienes que querer hacerlo.