“El acompañamiento de canes es una herramienta clave para tratamientos médicos”

Paola Mendoza cuenta con más de 18 años de experiencia en Marketing pasando por diferentes industrias como accessorios de alimentación y viaje para bebé, aceite para cocinar y actualmente alimento para mascotas donde se ha especializado en las áreas de diseño y marketing liderando marcas regionales y globales introduciendo campañas con conciencia social.

“Nosotros damos terapia asistida con animales, este programa se llama “Juntos es mejor”, trabajamos en alianza con CENATAC para llegar a más familias, niños, adolescentes o personas de la tercera edad donde facilitamos estas terapias con algún propósito de alguna recuperación motriz y sobre todo en hospital tratar algunos temas de estrés, sabemos que el hospital no es el lugar más feliz, entonces esta terapia lo que hacemos es justo desarrollar estas terapias junto con la persona y sus familias a través de caninos”.

Se ha demostrado que en conjunto con el médico y siempre como líder del proyecto, las unidades caninas han demostrado que estas terapias han funcionado, en el área de fisioterapia, en urgencias un “perro manta” que es cuando el perro se posiciona en las piernas y da tranquilidad, etc.

“Para un niño aprender a leer es super estresante y más cuando le tiene que leer a un adulto, que el adulto en teoría debería ya saber leer, pero cuando le lees a un perrito y el perrito pues te pone atención o te escucha o te ve, relaja un poquito y facilita al niño aprender a leer”.

Entrar a un hospital fue un reto por la esterilización del lugar, barreras que les tocó romper, pero los médicos se dieron cuenta de la diferencia que hacía el que los caninos participaran en las terapias conjuntas con el médico, desde luego los perritos están aseados y en condiciones para respetar lo más posible la inocuidad del hospital. Hoy ya son cuatro años y cada vez más instituciones abren sus puertas para el acompañamiento en terapias con perritos.

“Tenemos casos de éxito de niños donde no caminaban, cuando empezaron a tomar la terapia no caminaban y estaba pensado recibir una terapia tradicional, el médico nos va dando la guía y el expediente del hospital, este caso lo fuimos documentando, en donde una persona que no se podía parar, hoy ya camina y ya va dando pasos y parte de su rutina con el mismo perrito salen a estos caminos cortos dentro del hospital, los mismos médicos nos han dicho y nos han pedido que venga más días o que lleve otra unidad”.

También está comprobado que todas las razas funcionan, las razas pequeñas son empáticas y les gusta convivir con la gente. Hay perritos de raza o perritos criollos que han recibido entrenamiento, todos los perritos funcionan. El acompañamiento y reducción de estrés así como brindar seguridad a las personas en un hospital es un factor clave para la aceptación de los perritos en las terapias asistidas en los hospitales. Abrirse y respetar a las mascotas es hacia donde debe ir el mundo, la conciencia de aceptar a los animales domésticos en nuestra vida diaria, está comprobado que suma.