“Trabajar en la espiritualidad y en uno mismo hace mejores líderes”

Durante sus 14 años en EY, Evangelina Avendaño ha ocupado varios puestos de liderazgo. En 2008 fue Directora Financiera de la práctica de América Central. Desde abril de 2018, se ha desempeñado como Líder Regional de Finanzas para América Latina Norte, con sede en México, y viajando por toda la Región, siendo pieza clave en la creación de One Finance Team que apoya a cinco países con un equipo geográficamente descentralizado.

Evangelina Avendaño, Directora General EY Global delivery services

“De las cosas que yo creo que más me ha ayudado, son muchas pero yo seleccionaría una que para mí ha sido clave y es una mentalidad de aprendizaje perpetuo, siempre estar abierta a aprender y curiosidad perpetua y la otra es tenerme paciencia, las mujeres a veces tenemos muchísimos roles, no solo profesional, como madre, como hija, hermana etc. Por lo menos a mí me ayudó bastante el tener esos espacios de reflexión de conocerme a mi misma, que es lo que quiero y como me siento”.

Como directora general de GDS Mexico, Evangelina lidera la consolidación de la operación del centro en este primer año, proporcionando a las líneas de negocio y sus clientes lo necesario para desarrollar sus servicios desde Mexico, aprovechando el talento local tanto de Ciudad de Mexico como de otras ciudades importantes de la República. También, tiene la responsabilidad de dar a conocer EY GDS en el mercado laboral mexicano como empresa de tecnología de punta, conectada a una red global que potenciará el talento del país fuera de fronteras, abonando a la oportunidad existente sobre exportación de conocimiento desde México hacia el mundo.

“En lugar de preguntar que piensan al respecto, y era una decisión muy difícil de tomar, yo les pregunté: ¿qué sienten al respecto? y eso vi en sus ojos ¿cómo? cómo me estás preguntando como me siento con esto y empezamos una conversación, oye hay más emociones para saber como me siento más allá de feliz, contento, exploremos un poquito más, ¿cómo te sientes? abrumado, tranquilo, en paz y la parte más maravillosa de esto fue que cuando yo empiezo a meter este tipo de formato, yo veo como inclusive los jefes de mi equipo de trabajo empiezan a aplicarlo en sus equipos de trabajo”.

El aspecto humanitario, siempre pensar que también son seres humanos, no nada más personas racionales desempeñando un rol profesional, ha sido una herramienta que ha marcado la diferencia en el liderazgo de Evangelina, la empatía no resta a un liderazgo.

“De repente hay este concepto de masculinidad donde los hombres no lloran, no sienten y no, yo también como jefe he tenido estos momentos en los que me tengo que sentar, abrir esa puerta y permitir ese tipo de conversaciones independientemente del género porque trabajas con seres humanos y se trabaja desde el respeto”.

Evangelina aporta una combinación única de perspicacia financiera, habilidades con las personas y conocimiento tecnológico. Es ingeniera de software TI y MBA, apasionada por la eficiencia y la productividad. Se desempeña como especialista para cerrar las brechas entre la estrategia (intención) y la ejecución. Dándole la importancia crucial a la comunicación, su habilidad para saber cómo comunicar a sus empleados, escuchar a cada uno con sus necesidades y utilizar un vocabulario amplio para expresar claramente las ideas.