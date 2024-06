“Librar barreras de género y trabajar los sueños, para lograr la independencia femenina”

Claudia de Murga Pardo, es la mayor de tres hermanos. Después de terminar la preparatoria, viajó a París para estudiar cocina en ‘Le Cordon Bleu’. Al regresar a México, continuó sus estudios y se graduó en Derecho en la Universidad Anáhuac. Es mamá de tres hijas y su vida profesional ha estado marcada por la pasión por la comida. Hoy, es dueña de la marca ‘Atípico’ que es un éxito en el país.

Claudia de Murga Pardo, chef

“Igual no repites mucho un restaurante porque dices no, que aburrido aquí ya he comido muchísimo, siempre es lo mismo, esa es otra de las cosas padres de ’Atípico’ estamos siempre en movimiento, hacer un restaurante para todos los gustos, platillos veganos, lactoveganos, pastas, hamburguesas o platillos para cuidarnos, tengo la firme creencia que puedes comer super rico y saludable”

En 2017, abrió su propio concepto ‘Atípico’ en Polanco, seguido por ‘Atípico’ Parque La Mexicana en 2018. En 2021, expandió su marca a Estados Unidos y en 2024 abrió ‘Atípico’ Arcos Bosques. La creación de la carta de alimentos y bebidas en sus restaurantes es obra suya. ‘Atípico’ es un concepto en constante movimiento, siempre innovando y adaptándose a las últimas tendencias, pensando siempre en su slogan BE ORIGINAL+STAY DIFFERENT.

“Lo que me pasa mucho como mujer, llego y de repente estoy en contrataciones y llegas a hacer la entrevista y los hombres se dan cuenta que la que va a estar a cargo es una mujer y como que piensan que o voy a ser un barco o que va a ser fácil saltarse las reglas, hoy en día no solo llevo la cocina si no que llevo toda la operación de Atípico, entonces no solamente me pasa en la cocina, me pasa en piso, en barra”

Siempre quiso estudiar derecho y la vida la regresó a la cocina, su abuela y su madre eran amantes de la cocina y le transmitieron este amor que floreció hasta que se convirtió en adulta, sus tres restaurantes son propios, está sola y no tiene socios.

“Creo que cuando tienes un sueño en esta vida y te lo metes en la cabeza y trabajas por él, siempre lo vas a cumplir, de verdad que mi última apertura era super complicada en todos los niveles, económicos, locación, etc y al final me lo metí en la cabeza, era mi sueño y se logró”

Los obstáculos existen, pero la herramienta principal es trabajarlos, no rendirse y aferrarse a su sueño. Educada en una familia tradicional, Claudia es una mujer moderna, independiente que buscó darle el ejemplo a sus hijas de no depender de nadie. Romper con la barrera de género de “las mujeres no trabajan” fue complicado. En pandemia no despidió a nadie, sacó un crédito para sobrevivir y lo logró, dándole la oportunidad a su gente de crecer con ella, ser buenos líderes y ayudar a su equipo a desarrollarse en conjunto.