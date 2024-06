“La equidad de género en el mundo financiero tiene que verse reflejada en todos sentidos”

Es líder en el mercado bursátil, cuenta con gran experiencia en el sector financiero y la respaldan más de 30 años de carrera profesional. Durante casi 19 años, trabajó en el Grupo ‘Bolsa Mexicana de Valores’, su último cargo fue como Directora General Adjunto de Cámaras de Compensación, además de haber dirigido diferentes áreas como Índices, Información, Valmer, entre otras.

“Tengan una mentalidad a largo plazo, invertiría en ETF y haría una canasta de ETF, en México se les conoce como Tracks, un ETF es una canasta de acciones que normalmente sigue un índice, que es una medida de desempeño de un conjunto de acciones y escoges una canasta que vas midiendo su rendimiento, la ventaja que tienen que es como un fondo de inversión que está listado en una bolsa de valores y tiene cotización durante todo el día en tiempo real y todos los días conoces el cierre”.

Es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Licenciatura de Administración de Empresas y cuenta con un Diplomado en Alta Dirección por el IPADE. Catalina se unió como miembro del equipo directivo de ‘Vifaru Casa de Bolsa’, ya que considera que es necesario seguir desarrollando nuevos mercados innovadores que se apalanquen de la tecnología y que impulsen la inclusión financiera.

“Que te metas a empresas que paguen utilidades, porque al pagar utilidades, aunque no tengas movimientos durante el mes, cada tres meses te depositan un pedacito y ahí le vas ganando, hacer un balance de donde vas a invertir, buscar inversiones a largo plazo y ahorita que está el tema de energía que tengan el tema de energía renovable ya sea que la vendan o que apuesten a que su producción va a depender de eso, un portafolio equilibrado”.

Cuidar no meterte en acciones que sean una apuesta, ni a empresas que tal vez sus dueños pueden ser muy famosos como Elon Musk, pero que sus dueños suben el valor de sus acciones y los multan, pero esto no les afecta, afecta al pequeño inversionista. Tomar decisiones informadas para invertir en la bolsa.

“Tenemos desde muy jóvenes cuando empezamos a trabajar, mi hija acaba de entrar al mercado laboral y le pagan muy poquito y le digo no te preocupes aunque sea poquito, este poquito lo vas a poner en una cuenta y no lo puedes tocar, las mujeres de hoy en día están dejado un guardadito y hay que ver cómo ese dinero no pierde su valor adquisitivo”.

Es importante invertir en empresas bien establecidas, no famosas necesariamente, lo famoso no los hace bien administrados y que dejes a tu dinero crecer y madurar en esa inversión. La taza de referencia mexicana está al 11%, cuando alguien te paga arriba del 11% ya puedes empezar a dudar. Un fondo de inversión arriba del 15% tienes que dudar.