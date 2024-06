“Hablar de menstruación es urgente para reducir el sesgo de género en otras áreas”

Danielle Jáuregui Ginecóloga, obstetra egresada de la Universidad la Salle México y aliada de Profemme, comparte sobre la perspectiva de género en la medicina, los procedimientos para la exploración del cuerpo femenino creados por hombres y de ahí la importancia de hacerlo notar y de apoyar a más mujeres dentro del campo de la medicina. Un dato que dieron las feministas fue que hay menos estudios sobre endometriosis pero muchísimos más estudios sobre disfunción eréctil.

“Afortunadamente hay un movimiento de muchas mujeres en la ciencia y en medicina que si están tratando de justo atender esto, hablando de endometriosis en particular hay organizaciones en Estados Unidos que están tratando de luchar contra esta brecha de estudios y de diagnósticos, antes tardaban de 7 a 10 años en diagnosticar a una mujer con endometriosis porque había muchos más ginecólogos hombres”.

No debe permitirse, como mujer, el que un médico diga “que exagerada” “no duele tanto” “es un coliquito” “tómate un tecito” eso es violencia de género en la medicina y como pacientes y mujeres debemos hacerlo notar cuando suceda.

“Si es un poco ir en contra de la corriente pero afortunadamente ya a la fecha somos más mujeres en la medicina que los hombres, yo estudié en la Salle donde ya las generaciones son más de mujeres que de hombre, esta pirámide se está volteando”.

La importancia de hablar sobre la menstruación como lo que es, como un tema natural del cuerpo femenino, dejar de verlo como un tabú y entender que si no se habla sobre la educación menstrual no podemos enseñar a las personas menstruantes a gestionar su periodo. Hoy sigue habiendo zonas en donde no se habla y no se discute, la primer fuente de información sobre menstruación es la madre y la segunda fuente sería internet.

“Hay que empezar a hablar y no solo con las niñas, en general con todos los chiquitos de la menstruación, que si el tema de educación sexual, los cambios de nuestros cuerpos en la adolescencia y la pubertad, sea algo que se hable desde casa pero también en las escuelas, buenos cursos de educación sexual y en casa tratar de hablarlo de la forma más normal posible, enseñarles los diferentes productos para la gestión sexual y que implica cada producto”.

La reeducación a los adultos es urgente, entender que el que no sean personas menstruantes no los excluye de conocer las necesidades de las personas que sí lo son, aun los hombres siguen en una posición de poder en muchos lugares y deben abrirse a saber cuales son las necesidades de estas personas, el camino está abierto, ya hay estados y leyes que las han incluido, pero se debe seguir empujando por la menstruación digna.