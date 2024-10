“El futbol femenil también es divertido y la Selección de México lo demuestra”

Maribel nació en Fullerton, EU, pero juega para la Selección mexicana para representar los orígenes de su familia en Jalisco. Equipo femenil de futbol soccer USC / seleccionada nacional femenil Sub 20 México y es estudiante de periodismo multimedia.

“Yo me enamoré con el futbol, desde chiquita, desde los 3 años, es donde empecé mi carrera y de ahí puro futbol, los fines de semana, viajamos mucho para el futbol, amo jugarlo es mi pasión”.

Participó en la Copa Mundial Femenina Sub 17 en India y su momento futbolístico favorito es haber sido convocada y titular en todos los partidos de la Copa Mundial Sub 17. Trabaja como voluntaria en Families Forward y Family Assistance Ministries para ayudar a acabar con la falta de vivienda en el condado de Orange en California USA.

“Muchas personas quieren representar a su Selección y es algo muy especial, estar en la lista para viajar o a convocatoria, es todo para mí, iniciar partidos y ganar buenos minutos. En Sub 17, la final contra Estados Unidos metí un gol y eso fue de mis mejores momentos”.

Ayudó a México a ganar el Campeonato Sub 20 de la Concacaf en 2023, marcó 8 goles y dio 7 asistencias en el torneo Sub 17 de la Concacaf en 2022. Fue mejor jugadora nacional Sub 16 en ECNL 2022. Todos estos sueños cumplidos con la Selección mexicana los siente como muy especiales y distintos, aunque nació en Estados Unidos, su familia es de Jalisco y sus mejores amigas son mexicanas.

Maribel se pregunta ¿por qué la gente en algunos países no va a ver el futbol femenil? Es algo divertido no importa el género. Es una carrera de sacrificios no nada más de la jugadora, sino también de la familia, viajes, disciplina, pero siempre busca encontrar un balance.

“Dedícate a lo que tu quieras, a lo que te hace feliz, es tu vida, tus decisiones algunas son más fáciles que otras, creo que para mí estudiar es algo que nadie me puede quitar, mi educación, obviamente quiero jugar profesional y cuando esa puerta se abre me voy, pero lo que te hace más feliz es lo que tienes que hacer porque no tienes que hacer a nadie feliz, solamente tu”.

Maribel es una de las jugadoras más prometedoras de la Selección femenil Sub 20. La disciplina es un elemento muy importante para ella, el secreto es no rendirse, recurrir a su pasión también, pero siempre mantenerse constante.